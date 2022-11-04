https://sputnikarabic.ae/20221104/إيران-تنتقد-تصريحات-وزير-الخارجية-الأوكراني-وتوجه-له-نصيحة-1069810162.html

إيران تنتقد تصريحات وزير الخارجية الأوكراني وتوجه له نصيحة

إيران تنتقد تصريحات وزير الخارجية الأوكراني وتوجه له نصيحة

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، التصريحات العدائية لوزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا ضد بلاده، ووصفها بـ"الانفعالية"، لافتا إلى أنها... 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T06:29+0000

2022-11-04T06:29+0000

2022-11-04T06:29+0000

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وكان كوليبا قد كرر مزاعم كييف حول إرسال طائرات مسيرة وأسلحة من إيران إلى روسيا لاستخدامها في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وهدد طهران برد "قاس" حسب زعمه.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أكد كنعاني في تعقيبه على هذه التصريحات، أن طهران ملتزمة بالحياد النشط تجاه الأزمة في أوكرانيا.وقال إن التصريحات الانفعالية والاتهامات التي لا أساس لها لن تساعد في حل الأزمة الأوكرانية.ووجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية نصيحة إلى الجانب الأوكراني بأن يكون واقعياً.كما جدد كنعاني تأكيده على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها بلاده لإيجاد حل سلمي للأزمة، ونفى مرة أخرى إرسال أي أسلحة لاستخدامها في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20221015/إيران-تؤكد-أنها-لم-ولن-تقدم-أسلحة-لأي-طرف-لاستخدامها-في-أوكرانيا-1069050387.html

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