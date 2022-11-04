https://sputnikarabic.ae/20221104/اشتباكات-بين-الأمن-الباكستاني-وأنصار-عمران-خان-1069827475.html

اشتباكات بين الأمن الباكستاني وأنصار عمران خان

اشتباكات بين الأمن الباكستاني وأنصار عمران خان

اندلعت اشتباكات عنيفة بين أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، وعناصر من قوات الأمن، اليوم الجمعة، في مدينة راولبندي في إقليم البنجاب، بحسب "سكاي... 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T12:42+0000

2022-11-04T12:42+0000

2022-11-04T13:02+0000

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/03/1069807281_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2eb44673d4394c6c4b0dd884ca0111d4.jpg

جاءت تلك الاشتباكات في أعقاب تعرض خان لمحاولة اغتيال أسفرت عن إصابته مع عدد من أنصاره إثر إطلاق نار على موكبه في مدينة جوجرانوالا، شمال شرقي البلاد.وأشارت محطة "جيو" التلفزيونية الباكستانية، إلى أن خان أصيب في الحادث، ونشرت صورا لشخص يحمل مسددا، مرجحةً أن يكون هو من أطلق الرصاص على خان أثناء المسيرة التي كان يقودها نحو إسلام أباد.ونقلت المحطة الباكستانية أن خان أُصيب في قدميه بالرصاص بعد أن أطلق شخص مجهول النار على سيارته التي كانت تتحرك في مقدمة المسيرة، ونقل من موقع الحادث لتلقّي الرعاية الصحية.وأدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وأكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على تضامنها مع حكومة وشعب باكستان في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، كما أعربت عن تمنياتها بسرعة الشفاء لرئيس الوزراء السابق وكافة المُصابين.وأمس الخميس، نجا رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، من محاولة اغتيال نُفذت خلال مسيرة شارك فيها مع أنصاره في مدينة جوجرانوالا، شمال شرقي البلاد، وكان من المقرر أن تصل إلى إسلام آباد كوجهة نهائية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن