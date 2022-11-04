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https://sputnikarabic.ae/20221104/الإمارات-تدين-بشدة-محاولة-اغتيال-رئيس-الوزراء-الباكستاني-السابق-عمران-خان-1069807568.html
الإمارات تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
الإمارات تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان
أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة، اليوم الخميس، محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T00:01+0000
2022-11-04T00:01+0000
أخبار باكستان
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وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" نقلا عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أعربت عن تضامنها ووقوفها إلى جانب باكستان الصديقة وشعبها في مواجهة العنف والإرهاب.كان رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، نجا اليوم الخميس، من محاولة اغتيال نُفذت خلال مسيرة شارك فيها مع أنصاره في مدينة جوجرانوالا، شمال شرقي البلاد، وكان من المقرر أن تصل إلى إسلام آباد كوجهة نهائية.وأصيب عمران خان في قدميه بالرصاص بعد أن أطلق شخص مجهول النار على سيارته التي كانت تتحرك في مقدمة المسيرة المناهضة للحكومة.كما أصيب نحو 5 أشخاص آخرين من قادة "حركة الإنصاف"، التي يتزعمها خان، والذين كانوا بجواره لحظة وقوع محاولة الاغتيال.من جانبه أدان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، محاولة الاغتيال، وقالت الحكومة الباكستانية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "يدين رئيس الوزراء شهباز شريف بشدة إطلاق النار في جوجرانولا، ودعا إلى تقديم تقرير فوري عن الحادث".ويقود عمران خان تجمعات كبرى، سعياً لانتخابات مبكرة منذ الإطاحة به في نيسان/ أبريل الماضي، في تصويت بسحب الثقة من حكومته في البرلمان.
https://sputnikarabic.ae/20221103/إعلام-إطلاق-نار-على-موكب-رئيس-الحكومة-الباكستاني-السابق-عمران-خان-1069788199.html
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أخبار باكستان
أخبار باكستان

الإمارات تدين بشدة محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

00:01 GMT 04.11.2022
© AP Photo / Fareed Khanأنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يحرقون الإطارات اعتراضا على محاولة اغتياله، الخميس، 3 نوفمبر 2022
أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يحرقون الإطارات اعتراضا على محاولة اغتياله، الخميس، 3 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Fareed Khan
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أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة، اليوم الخميس، محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" نقلا عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أعربت عن تضامنها ووقوفها إلى جانب باكستان الصديقة وشعبها في مواجهة العنف والإرهاب.
وأشار البيان إلى أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.
كان رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، نجا اليوم الخميس، من محاولة اغتيال نُفذت خلال مسيرة شارك فيها مع أنصاره في مدينة جوجرانوالا، شمال شرقي البلاد، وكان من المقرر أن تصل إلى إسلام آباد كوجهة نهائية.
وأصيب عمران خان في قدميه بالرصاص بعد أن أطلق شخص مجهول النار على سيارته التي كانت تتحرك في مقدمة المسيرة المناهضة للحكومة.
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وسط حشد من أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
إعلام: إطلاق نار على موكب رئيس الحكومة الباكستاني السابق عمران خان وأنباء عن إصابته
أمس, 11:47 GMT
كما أصيب نحو 5 أشخاص آخرين من قادة "حركة الإنصاف"، التي يتزعمها خان، والذين كانوا بجواره لحظة وقوع محاولة الاغتيال.
من جانبه أدان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، محاولة الاغتيال، وقالت الحكومة الباكستانية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "يدين رئيس الوزراء شهباز شريف بشدة إطلاق النار في جوجرانولا، ودعا إلى تقديم تقرير فوري عن الحادث".
ويقود عمران خان تجمعات كبرى، سعياً لانتخابات مبكرة منذ الإطاحة به في نيسان/ أبريل الماضي، في تصويت بسحب الثقة من حكومته في البرلمان.
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