https://sputnikarabic.ae/20221104/البنتاغون-يعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-400-مليون-دولار-1069834152.html
البنتاغون يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
البنتاغون يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، عن تخصيص الولايات المتحدة 400 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T15:59+0000
2022-11-04T15:59+0000
2022-11-04T16:00+0000
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، إن "حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تشمل 45 دبابة من طراز تي- 72".وكشفت سينغ أن "الولايات المتحدة تقوم بتحديث الدبابات السوفيتية الصنع وتسليمها للقوات الأوكرانية مع هولندا وجمهورية التشيك".وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول، إن واشنطن ستقدم لأوكرانيا 275 مليون دولار من المساعدات العسكرية، والتي ستشمل أسلحة وذخيرة ومعدات من مخزون وزارة الدفاع الأمريكية.وبذلك يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى مستوى غير مسبوق بأكثر من 18.5 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/شباط الماضي.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان نشره الموقع الرسمي للوزارة: "نحن نعمل على تزويد كييف بقدرات الدفاع الجوي التي تحتاجها".
https://sputnikarabic.ae/20221104/سلاح-الجو-الروسي-يدمر-مراكز-الصناعات-الدفاعية-في-أوكرانيا-1069824530.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
15:59 GMT 04.11.2022 (تم التحديث: 16:00 GMT 04.11.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، عن تخصيص الولايات المتحدة 400 مليون دولار إضافية كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ، إن "حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تشمل 45 دبابة من طراز تي- 72".
"سيتم تسليم جزء من الدبابات إلى أوكرانيا بحلول نهاية ديسمبر... من المتوقع أن تكتمل عمليات التسليم في عام 2023".
وكشفت سينغ أن "الولايات المتحدة تقوم بتحديث الدبابات السوفيتية الصنع وتسليمها للقوات الأوكرانية مع هولندا وجمهورية التشيك".
وتشمل المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا 250 ناقلة جند مدرعة من طراز إم 1117، و40 قاربًا مدرعًا، و1100 طائرة دون طيار من طراز "فوينيكس غوست".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول، إن واشنطن ستقدم لأوكرانيا 275 مليون دولار من المساعدات العسكرية، والتي ستشمل أسلحة وذخيرة ومعدات من مخزون وزارة الدفاع الأمريكية.
وبذلك يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى مستوى غير مسبوق بأكثر من 18.5 مليار دولار منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير/شباط الماضي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان
نشره الموقع الرسمي للوزارة: "نحن نعمل على تزويد كييف بقدرات الدفاع الجوي التي تحتاجها".