https://sputnikarabic.ae/20221104/الجيش-البولندي-يشارك-في-بناء-سياج-من-الأسلاك-على-الحدود-مع-روسيا-1069811785.html

الجيش البولندي يشارك في بناء سياج من الأسلاك على الحدود مع روسيا

الجيش البولندي يشارك في بناء سياج من الأسلاك على الحدود مع روسيا

صرح ممثلو هيئة الأركان العامة للجيش البولندي أن السلطات البولندية أشركت وحدات من الجيش في بناء سياج من الأسلاك على الحدود مع مقاطعة كالينينغراد الروسية. 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T07:57+0000

2022-11-04T07:57+0000

2022-11-04T07:57+0000

بولندا

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وبحسب ممثلي هيئة الأركان البولندية، سيتألف السياج الحدودي الذي يبلغ طوله نحو 200 كيلومتر من ثلاثة خطوط من الأسلاك الشائكة بارتفاع 2.5 متر وعرض ثلاثة أمتار. واعتبروا أن "الحاجة إلى إقامة مثل هذه الخطوة مدفوعة بالتهديد المزعوم بغزو اللاجئين غير الشرعيين للاتحاد الأوروبي من الأراضي الروسية".وكان قد أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي ماريوس بلاشتشاك للصحفيين، في وقت سابق، أن بولندا بدأت في بناء سياج على الحدود مع منطقة كالينينغراد الروسية.وقال: "نظرًا لحقيقة أن مطار كالينينغراد أصبح مفتوحًا للرحلات الجوية من الشرق الأوسط وإفريقيا، فقد قررت اتخاذ تدابير لتعزيز أمن الحدود. اليوم، سيبدأ خبراء المتفجرات في بناء حاجز مؤقت على الحدود بين بولندا ومنطقة كالينينغراد".وفي وقت سابق، قال نائب وزير الداخلية والإدارة في بولندا، ماسيج وونسيك، إن بولندا ستقيم سياجًا "إلكترونيًا" على الحدود مع روسيا. وهو عبارة عن تركيب أجهزة استشعار خاصة وأجهزة تصوير حرارية وكاميرات على الحدود.في الصيف، أكملت بولندا الجزء الرئيسي من بناء الحاجز على الحدود مع بيلاروسيا. يبلغ طول السور 186 كيلومترًا، وارتفاعه خمسة أمتار، وتكلفته 1.6 مليار زلوتي (نحو 400 مليون دولار). الآن تم تجهيز التصميم بكاميرات الرؤية الليلية وأجهزة استشعار الحركة والإلكترونيات الأخرى. ومن المقرر الانتهاء من العمل هذا الخريف.

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