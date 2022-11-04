https://sputnikarabic.ae/20221104/الدفاع-الصينية-تؤكد-مواصلة-تدريب-القوات-والاستعداد-لحالة-الحرب-1069828807.html

الدفاع الصينية تؤكد مواصلة تدريب القوات والاستعداد لحالة الحرب

الدفاع الصينية تؤكد مواصلة تدريب القوات والاستعداد لحالة الحرب

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي، اليوم الجمعة، إن الجيش الصيني يواصل الاستعداد لحالة الحرب ويعارض بشدة أي شكل من أشكال الأنشطة الانفصالية لتحقيق... 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T13:46+0000

2022-11-04T13:46+0000

2022-11-04T13:46+0000

العالم

الصين

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

أخبار تايوان

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وأضاف كيفي: "تايوان هي تايوان الصينية، وقضية تايوان شأن داخلي لجمهورية الصين الشعبية ولا تتسامح مع أي تدخل خارجي. وفي الوقت الحالي، تعمل الولايات المتحدة باستمرار على إضعاف مبدأ "الصين الواحدة".وشدد كيفي على أن "جيش التحرير الشعبي الصيني يواصل تدريب القوات والاستعداد للحرب، ويعارض بشدة أي شكل من أشكال الأنشطة الانفصالية لتحقيق استقلال تايوان والتدخل من القوى الخارجية".يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال، في وقت سابق، إن بكين تمكنت من السيطرة الكاملة على هونغ كونغ، وستمضي قدما على النهج ذاته في تايوان (الصين).وتفاقم التوتر بين الصين وتايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة في 3 أغسطس/ آب، على الرغم من احتجاجات بكين.ونأت حكومة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بنفسها عن رحلة بيلوسي المثيرة للجدل إلى تايوان، مدّعيةً أن المشرّعة اتخذت قراراتها بنفسها.وانقطعت الروابط بين الصين وجزيرة تايوان في عام 1949، بعد أن تعرضت قوات حزب الكومينتانغ القومي بقيادة تشيانف كاي شيك لهزيمة في الحرب الأهلية ضد الحزب الشيوعي، وانتقلت إلى ذلك الأرخبيل.وتمت استعادة العلاقات بين تايوان والبر الرئيسي للصين فقط على المستوى التجاري وغير الرسمي في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20221018/الصين-ترد-على-مزاعم-بلينكين-بأنها-ترغب-بالاستيلاء-على-تايوان-في-جدول-زمني-أسرع-بكثير-1069202031.html

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