عربي
https://sputnikarabic.ae/20221104/الرئيس-الإيراني-يهاجم-بايدن-بعد-أن-وعد-بـ-تحرير-إيران-1069827257.html
الرئيس الإيراني يهاجم بايدن بعد أن وعد بـ "تحرير" إيران
الرئيس الإيراني يهاجم بايدن بعد أن وعد بـ "تحرير" إيران
أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رداً على وعد الرئيس الأمريكي بـ "تحرير" إيران، أن طهران فعلت ذلك قبل 43 عاماً، وفق ما نقلته وكالة "إرنا". 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T12:15+0000
2022-11-04T12:15+0000
أخبار إيران
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067775634_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8770a9272c07d076ecd007f7451ee443.jpg
وقال في حديث لمؤيدين للثورة الإسلامية: "لقد تحررت إيران قبل 43 عامًا وهي مصممة على عدم الوقوع في أسرك مرة أخرى. لن تصبح طهران أبدًا بقرة مربحة للولايات المتحدة".وفي وقت سابق، أعلن رئيس البيت الأبيض جو بايدن عن نيته "تحرير" إيران. في الوقت نفسه، أضاف على الفور أن البلاد "ستحرر نفسها".تستمر أعمال الشغب في البلاد منذ شهر ونصف الشهر، والتي بدأت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية وفاة الشابة الإيرانية محساء أميني، بعد احتجازها من نائب الشرطة. تحدث الاحتجاجات وأعمال الشغب بشكل رئيسي في مقاطعات جيلان وخوزستان وسيستان وبلوشستان وطهران وكردستان.وتتهم السلطات الإيرانية الدول الغربية بدعم المحتجين الذين ينشرون في وسائل إعلامهم رسائل ذات طبيعة تخريبية ومعادية لإيران، فضلاً عن دعوات للإطاحة بالسلطة في إيران. يقوم المشاغبون بمهاجمة وقتل أفراد قوات الأمن والشرطة وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، بالإضافة إلى أعضاء إحدى الهياكل العسكرية الرئيسية - الباسيج.
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1067775634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_af2884602f135f0667dc72b6b037b7af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, جو بايدن
أخبار إيران, جو بايدن

الرئيس الإيراني يهاجم بايدن بعد أن وعد بـ "تحرير" إيران

12:15 GMT 04.11.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رداً على وعد الرئيس الأمريكي بـ "تحرير" إيران، أن طهران فعلت ذلك قبل 43 عاماً، وفق ما نقلته وكالة "إرنا".
وقال في حديث لمؤيدين للثورة الإسلامية: "لقد تحررت إيران قبل 43 عامًا وهي مصممة على عدم الوقوع في أسرك مرة أخرى. لن تصبح طهران أبدًا بقرة مربحة للولايات المتحدة".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس البيت الأبيض جو بايدن عن نيته "تحرير" إيران. في الوقت نفسه، أضاف على الفور أن البلاد "ستحرر نفسها".
تستمر أعمال الشغب في البلاد منذ شهر ونصف الشهر، والتي بدأت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية وفاة الشابة الإيرانية محساء أميني، بعد احتجازها من نائب الشرطة. تحدث الاحتجاجات وأعمال الشغب بشكل رئيسي في مقاطعات جيلان وخوزستان وسيستان وبلوشستان وطهران وكردستان.
وتتهم السلطات الإيرانية الدول الغربية بدعم المحتجين الذين ينشرون في وسائل إعلامهم رسائل ذات طبيعة تخريبية ومعادية لإيران، فضلاً عن دعوات للإطاحة بالسلطة في إيران. يقوم المشاغبون بمهاجمة وقتل أفراد قوات الأمن والشرطة وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، بالإضافة إلى أعضاء إحدى الهياكل العسكرية الرئيسية - الباسيج.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала