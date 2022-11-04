https://sputnikarabic.ae/20221104/الرئيس-الإيراني-يهاجم-بايدن-بعد-أن-وعد-بـ-تحرير-إيران-1069827257.html
الرئيس الإيراني يهاجم بايدن بعد أن وعد بـ "تحرير" إيران
الرئيس الإيراني يهاجم بايدن بعد أن وعد بـ "تحرير" إيران
أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رداً على وعد الرئيس الأمريكي بـ "تحرير" إيران، أن طهران فعلت ذلك قبل 43 عاماً، وفق ما نقلته وكالة "إرنا". 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T12:15+0000
2022-11-04T12:15+0000
2022-11-04T12:15+0000
أخبار إيران
جو بايدن
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وقال في حديث لمؤيدين للثورة الإسلامية: "لقد تحررت إيران قبل 43 عامًا وهي مصممة على عدم الوقوع في أسرك مرة أخرى. لن تصبح طهران أبدًا بقرة مربحة للولايات المتحدة".وفي وقت سابق، أعلن رئيس البيت الأبيض جو بايدن عن نيته "تحرير" إيران. في الوقت نفسه، أضاف على الفور أن البلاد "ستحرر نفسها".تستمر أعمال الشغب في البلاد منذ شهر ونصف الشهر، والتي بدأت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية وفاة الشابة الإيرانية محساء أميني، بعد احتجازها من نائب الشرطة. تحدث الاحتجاجات وأعمال الشغب بشكل رئيسي في مقاطعات جيلان وخوزستان وسيستان وبلوشستان وطهران وكردستان.وتتهم السلطات الإيرانية الدول الغربية بدعم المحتجين الذين ينشرون في وسائل إعلامهم رسائل ذات طبيعة تخريبية ومعادية لإيران، فضلاً عن دعوات للإطاحة بالسلطة في إيران. يقوم المشاغبون بمهاجمة وقتل أفراد قوات الأمن والشرطة وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، بالإضافة إلى أعضاء إحدى الهياكل العسكرية الرئيسية - الباسيج.
أخبار إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, جو بايدن
الرئيس الإيراني يهاجم بايدن بعد أن وعد بـ "تحرير" إيران
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أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، رداً على وعد الرئيس الأمريكي بـ "تحرير" إيران، أن طهران فعلت ذلك قبل 43 عاماً، وفق ما نقلته وكالة "إرنا".
وقال في حديث لمؤيدين للثورة الإسلامية: "لقد تحررت إيران قبل 43 عامًا
وهي مصممة على عدم الوقوع في أسرك مرة أخرى. لن تصبح طهران أبدًا بقرة مربحة للولايات المتحدة".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس البيت الأبيض جو بايدن عن نيته "تحرير" إيران. في الوقت نفسه، أضاف على الفور أن البلاد "ستحرر نفسها".
تستمر أعمال الشغب في البلاد منذ شهر ونصف الشهر، والتي بدأت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية وفاة الشابة الإيرانية محساء أميني، بعد احتجازها من نائب الشرطة. تحدث الاحتجاجات وأعمال الشغب بشكل رئيسي في مقاطعات جيلان وخوزستان وسيستان وبلوشستان وطهران وكردستان.
وتتهم السلطات الإيرانية الدول الغربية بدعم المحتجين الذين ينشرون في وسائل إعلامهم رسائل ذات طبيعة تخريبية ومعادية لإيران، فضلاً عن دعوات للإطاحة بالسلطة في إيران. يقوم المشاغبون بمهاجمة وقتل أفراد قوات الأمن والشرطة وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، بالإضافة إلى أعضاء إحدى الهياكل العسكرية الرئيسية - الباسيج.