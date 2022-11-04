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https://sputnikarabic.ae/20221104/الرئيس-الصيني-يقول-للمستشار-الألماني-إن-على-بلديهما-احترام-المصالح-الأساسية-لبعضهما-بعضا-1069835222.html
الرئيس الصيني يقول للمستشار الألماني إن على بلديهما احترام المصالح الأساسية لبعضهما بعضا
الرئيس الصيني يقول للمستشار الألماني إن على بلديهما احترام المصالح الأساسية لبعضهما بعضا
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، للمستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الجمعة، خلال زيارة ‏الأخير إلى بكين، إنه يتعين على الصين وألمانيا حماية حوارهما بشكل... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T16:19+0000
2022-11-04T16:19+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال شي خلال اجتماعه مع شولتس: "من المهم أن تحترم الصين وألمانيا بعضهما بعضا، وأن تستوعب المصالح الأساسية لبعضهما بعضا، وأن تلتزم بالحوار والتشاور، وتقاوم بشكل مشترك الاضطرابات الناجمة عن المواجهة بين الكتلة ومحاولات رؤية كل شيء من منظور الأيديولوجية"، وفقا لوزارة الخارجية الصينية.كما أشار الرئيس الصيني إلى أن سياسة بكين تجاه ألمانيا حافظت على درجة عالية من الاستقرار والاتساق، وتأمل بكين أن تتعامل ألمانيا بالمثل من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة، وحث المستشار الألماني، أولاف شولتس، على وجه التحديد على "الانضمام إلى الصين في مقاومة الحمائية".بدوره، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، للرئيس الصيني إن ألمانيا تأمل في الحفاظ على التعاون والتنسيق مع الصين لضمان أمن أفضل في المنطقة وحول العالم، كما نقلت عنه وزارة الخارجية الصينية.ونُقل عن شولتس، قوله: "فيما يتعلق بالقضايا التي تتباين فيها مواقف البلدين، فإن ألمانيا مستعدة لتبادل وجهات النظر مع الصين لزيادة التفاهم والثقة المتبادلين، وتحقيق الاستقرار، وتعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها".ويقوم المستشار الألماني بزيارة رسمية للصين تستغرق يوما واحدا، ويشهد العام الحالي 2022 احتفال الصين وألمانيا بالذكرى الـ50 لتأسيس علاقاتها الدبلوماسية.ويعد شولتس هو أول زعيم لدولة غربية يزور الصين منذ بداية جائحة "كوفيد-19"، كما أنه سيجري خلال زيارته محادثات مع رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ.
https://sputnikarabic.ae/20221103/الصين-ترفض-التدخل-في-شؤونها-الداخلية-قبل-أول-زيارة-للمستشار-الألماني-إلى-بكين-1069804136.html
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الصين, أخبار ألمانيا, العالم
الصين, أخبار ألمانيا, العالم

الرئيس الصيني يقول للمستشار الألماني إن على بلديهما احترام المصالح الأساسية لبعضهما بعضا

16:19 GMT 04.11.2022
© AFP 2022 / KAY NIETFELDالرئيس الصيني، شي جين بينغ، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، في بكين، 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، في بكين، 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، في بكين، 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022
© AFP 2022 / KAY NIETFELD
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قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، للمستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الجمعة، خلال زيارة ‏الأخير إلى بكين، إنه يتعين على الصين وألمانيا حماية حوارهما بشكل مشترك من "مواجهة الكتلة"، ‏ومراعاة مصالح بعضهما بعضا.‏
موسكو - سبوتنيك. وقال شي خلال اجتماعه مع شولتس: "من المهم أن تحترم الصين وألمانيا بعضهما بعضا، وأن تستوعب المصالح الأساسية لبعضهما بعضا، وأن تلتزم بالحوار والتشاور، وتقاوم بشكل مشترك الاضطرابات الناجمة عن المواجهة بين الكتلة ومحاولات رؤية كل شيء من منظور الأيديولوجية"، وفقا لوزارة الخارجية الصينية.
كما أشار الرئيس الصيني إلى أن سياسة بكين تجاه ألمانيا حافظت على درجة عالية من الاستقرار والاتساق، وتأمل بكين أن تتعامل ألمانيا بالمثل من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة، وحث المستشار الألماني، أولاف شولتس، على وجه التحديد على "الانضمام إلى الصين في مقاومة الحمائية".
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
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أمس, 18:48 GMT
بدوره، قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، للرئيس الصيني إن ألمانيا تأمل في الحفاظ على التعاون والتنسيق مع الصين لضمان أمن أفضل في المنطقة وحول العالم، كما نقلت عنه وزارة الخارجية الصينية.
ونُقل عن شولتس، قوله: "فيما يتعلق بالقضايا التي تتباين فيها مواقف البلدين، فإن ألمانيا مستعدة لتبادل وجهات النظر مع الصين لزيادة التفاهم والثقة المتبادلين، وتحقيق الاستقرار، وتعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها".
ويقوم المستشار الألماني بزيارة رسمية للصين تستغرق يوما واحدا، ويشهد العام الحالي 2022 احتفال الصين وألمانيا بالذكرى الـ50 لتأسيس علاقاتها الدبلوماسية.
ويعد شولتس هو أول زعيم لدولة غربية يزور الصين منذ بداية جائحة "كوفيد-19"، كما أنه سيجري خلال زيارته محادثات مع رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ.
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