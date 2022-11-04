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السعودية تخفض أسعار النفط الموجه إلى دول آسيا
السعودية تخفض أسعار النفط الموجه إلى دول آسيا
خفضت المملكة العربية السعودية معظم أسعار النفط الذي تصدره إلى دول آسيا، في خطوة تعكس ضعف السوق الإقليمي مع التباطؤ الاقتصادي العالمي. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T16:05+0000
2022-11-04T16:06+0000
السعودية
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أسعار النفط اليوم
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
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أثر رفع أسعار الفائدة حول العالم وخاصة في الولايات المتحدة إلى جانب عمليات الإغلاق الوبائية الصارمة في الصين على استهلاك الطاقة، مما تسبب في انخفاض بنسبة 20% في أسعار العقود الآجلة للخام منذ يونيو/ حزيران، بحسب وكالة "بلومبيرغ".وخفضت شركة "أرامكو"، تسعير الدرجة الرئيسية لمبيعاتها إلى آسيا التي تعد أهم أسواقها، العربي الخفيف، في ديسمبر/ كانون الأول، بمقدار 40 سنتا إلى 5.45 دولار للبرميل فوق سعر المؤشر الإقليمي. خفضت أيضا تسعير الخام المتوسط والثقيل بمقدار 80 و120 سنتا على التوالي لكل منهما.مع ذلك، لا يزال خام القياس العالمي "برنت" يتداول بالقرب من 100 دولار للبرميل مع ترقب تشديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات على النفط الروسي في الشهر المقبل، إلى جانب خفض الإمدادات الذي أقرته مجموعة "أوبك +".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, اقتصاد, أسعار النفط اليوم, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم, اقتصاد, أسعار النفط اليوم, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

السعودية تخفض أسعار النفط الموجه إلى دول آسيا

16:05 GMT 04.11.2022 (تم التحديث: 16:06 GMT 04.11.2022)
© AP Photo / John Mooreأرامكو
أرامكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / John Moore
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خفضت المملكة العربية السعودية معظم أسعار النفط الذي تصدره إلى دول آسيا، في خطوة تعكس ضعف السوق الإقليمي مع التباطؤ الاقتصادي العالمي.
أثر رفع أسعار الفائدة حول العالم وخاصة في الولايات المتحدة إلى جانب عمليات الإغلاق الوبائية الصارمة في الصين على استهلاك الطاقة، مما تسبب في انخفاض بنسبة 20% في أسعار العقود الآجلة للخام منذ يونيو/ حزيران، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
وخفضت شركة "أرامكو"، تسعير الدرجة الرئيسية لمبيعاتها إلى آسيا التي تعد أهم أسواقها، العربي الخفيف، في ديسمبر/ كانون الأول، بمقدار 40 سنتا إلى 5.45 دولار للبرميل فوق سعر المؤشر الإقليمي. خفضت أيضا تسعير الخام المتوسط والثقيل بمقدار 80 و120 سنتا على التوالي لكل منهما.
مع ذلك، لا يزال خام القياس العالمي "برنت" يتداول بالقرب من 100 دولار للبرميل مع ترقب تشديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات على النفط الروسي في الشهر المقبل، إلى جانب خفض الإمدادات الذي أقرته مجموعة "أوبك +".
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