https://sputnikarabic.ae/20221104/السعودية-وهولندا-تتفقان-على-تعزيز-التعاون-في-مجال-الطاقة-1069827936.html
السعودية وهولندا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة
السعودية وهولندا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة
اتفق وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، مع وزير المناخ وسياسة الطاقة في مملكة هولندا، روب جيتين، على تعزيز التعاون... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T13:10+0000
2022-11-04T13:10+0000
2022-11-04T13:10+0000
السعودية
العالم العربي
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وذكرت صحيفة "عاجل" أن الوزير السعودي عقد اجتماعا عبر الاتصال المرئي، مع جيتين، اتفق خلاله الجانبان على زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وهولندا في مجال الطاقة.وفي وقت سابق، أكد عبد العزيز بن سلمان، أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة.وعقد الوزير السعودي أيضا اجتماعا عبر الاتصال المرئي مع وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، لي تشانغ يانغ، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وأكد الوزيران "الحاجة إلى ضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية"، مشيرين إلى أن "المملكة تظل أكبر مصدر للبترول الخام إلى كوريا الجنوبية وشريكا موثوقا".ولفت الوزيران إلى "أهمية التعاون المستمر بين قطاعي الطاقة في كلا البلدين، ويتضمن ذلك مشروعات البتروكيميائيات، وضمان أمن سلاسل إمدادات الطاقة، وتبادل الخبرات".
السعودية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, العالم العربي
السعودية وهولندا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة
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اتفق وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الجمعة، مع وزير المناخ وسياسة الطاقة في مملكة هولندا، روب جيتين، على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة.
وذكرت صحيفة
"عاجل" أن الوزير السعودي عقد اجتماعا عبر الاتصال المرئي، مع جيتين، اتفق خلاله الجانبان على زيادة تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وهولندا في مجال الطاقة.
وفي وقت سابق، أكد عبد العزيز بن سلمان، أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة.
وعقد الوزير السعودي أيضا اجتماعا عبر الاتصال المرئي مع وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، لي تشانغ يانغ، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"
.
وأكد الوزيران "الحاجة إلى ضمان أمن إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية"، مشيرين إلى أن "المملكة تظل أكبر مصدر للبترول الخام إلى كوريا الجنوبية وشريكا موثوقا".
ولفت الوزيران إلى "أهمية التعاون المستمر بين قطاعي الطاقة في كلا البلدين، ويتضمن ذلك مشروعات البتروكيميائيات، وضمان أمن سلاسل إمدادات الطاقة، وتبادل الخبرات".