https://sputnikarabic.ae/20221104/السفارة-الروسية-في-بيونغ-يانغ-تقول-إن-موسكو-مهتمة-باستيراد-الملابس-والأحذية-من-كوريا-الشمالية-1069808874.html
السفارة الروسية في بيونغ يانغ تقول إن موسكو مهتمة باستيراد الملابس والأحذية من كوريا الشمالية
السفارة الروسية في بيونغ يانغ تقول إن موسكو مهتمة باستيراد الملابس والأحذية من كوريا الشمالية
قالت السفارة الروسية في بيونغ يانغ، إن موسكو مهتمة باستيراد الملابس والأحذية من كوريا الشمالية، لكن التعاون بين البلدين يجب أن يأخذ في الاعتبار قرارات مجلس... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T05:05+0000
2022-11-04T05:05+0000
2022-11-04T05:48+0000
كوريا الشمالية
أخبار روسيا اليوم
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وأضافت السفارة الروسية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "إن روسيا الاتحادية مهتمة للغاية بشراء البضائع من كوريا الشمالية، بما في ذلك الملابس والأحذية وما إلى ذلك".وتابعت: "تؤكد السفارة أن جميع هذه المشاريع ينبغي تنفيذها في ظل الامتثال الصارم لقواعد قرارات مجلس الأمن والتي تحظر استيراد سلع معينة من كوريا الشمالية".وأشارت السفارة إلى أن هذا ينطوي على إعادة التعاون في مجال الملابس مع بيونغ يانغ وليس بدايته.في ديسمبر/كانون الأول 2017، فرض قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2379 حزمة جديدة من العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية. على وجه الخصوص، لم تحظر العقوبات استيراد وتصدير سلع كوريا الشمالية فحسب، بل طلبت أيضًا من الدول الثالثة التخلي عن القوى العاملة في كوريا الشمالية.
https://sputnikarabic.ae/20221103/كوريا-الشمالية-تطلق-3-صواريخ-باليستية-باتجاه-البحر-الشرقي-1069793352.html
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كوريا الشمالية, أخبار روسيا اليوم
كوريا الشمالية, أخبار روسيا اليوم
السفارة الروسية في بيونغ يانغ تقول إن موسكو مهتمة باستيراد الملابس والأحذية من كوريا الشمالية
05:05 GMT 04.11.2022 (تم التحديث: 05:48 GMT 04.11.2022) تابعنا عبر
قالت السفارة الروسية في بيونغ يانغ، إن موسكو مهتمة باستيراد الملابس والأحذية من كوريا الشمالية، لكن التعاون بين البلدين يجب أن يأخذ في الاعتبار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأضافت السفارة الروسية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "إن روسيا الاتحادية مهتمة للغاية بشراء البضائع من كوريا الشمالية
، بما في ذلك الملابس والأحذية وما إلى ذلك".
وتابعت: "تؤكد السفارة أن جميع هذه المشاريع ينبغي تنفيذها في ظل الامتثال الصارم لقواعد قرارات مجلس الأمن والتي تحظر استيراد سلع معينة من كوريا الشمالية".
وأشارت السفارة إلى أن هذا ينطوي على إعادة التعاون في مجال الملابس مع بيونغ يانغ وليس بدايته.
في ديسمبر/كانون الأول 2017، فرض قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2379 حزمة جديدة من العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية. على وجه الخصوص، لم تحظر العقوبات استيراد وتصدير سلع كوريا الشمالية فحسب، بل طلبت أيضًا من الدول الثالثة التخلي عن القوى العاملة في كوريا الشمالية.