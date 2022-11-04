عربي
https://sputnikarabic.ae/20221104/السفارة-الروسية-في-بيونغ-يانغ-تقول-إن-موسكو-مهتمة-باستيراد-الملابس-والأحذية-من-كوريا-الشمالية-1069808874.html
السفارة الروسية في بيونغ يانغ تقول إن موسكو مهتمة باستيراد الملابس والأحذية من كوريا الشمالية
السفارة الروسية في بيونغ يانغ تقول إن موسكو مهتمة باستيراد الملابس والأحذية من كوريا الشمالية
قالت السفارة الروسية في بيونغ يانغ، إن موسكو مهتمة باستيراد الملابس والأحذية من كوريا الشمالية، لكن التعاون بين البلدين يجب أن يأخذ في الاعتبار قرارات مجلس... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T05:05+0000
2022-11-04T05:48+0000
كوريا الشمالية
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104070/81/1040708157_0:0:2853:1606_1920x0_80_0_0_a2b6f5943df67f0338464b4f0ce6b238.jpg
وأضافت السفارة الروسية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "إن روسيا الاتحادية مهتمة للغاية بشراء البضائع من كوريا الشمالية، بما في ذلك الملابس والأحذية وما إلى ذلك".وتابعت: "تؤكد السفارة أن جميع هذه المشاريع ينبغي تنفيذها في ظل الامتثال الصارم لقواعد قرارات مجلس الأمن والتي تحظر استيراد سلع معينة من كوريا الشمالية".وأشارت السفارة إلى أن هذا ينطوي على إعادة التعاون في مجال الملابس مع بيونغ يانغ وليس بدايته.في ديسمبر/كانون الأول 2017، فرض قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2379 حزمة جديدة من العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية. على وجه الخصوص، لم تحظر العقوبات استيراد وتصدير سلع كوريا الشمالية فحسب، بل طلبت أيضًا من الدول الثالثة التخلي عن القوى العاملة في كوريا الشمالية.
https://sputnikarabic.ae/20221103/كوريا-الشمالية-تطلق-3-صواريخ-باليستية-باتجاه-البحر-الشرقي-1069793352.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104070/81/1040708157_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_4490e612dff88a3bbf56e88a5b74d994.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, أخبار روسيا اليوم
كوريا الشمالية, أخبار روسيا اليوم

السفارة الروسية في بيونغ يانغ تقول إن موسكو مهتمة باستيراد الملابس والأحذية من كوريا الشمالية

05:05 GMT 04.11.2022 (تم التحديث: 05:48 GMT 04.11.2022)
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© Sputnik . Alexey Nikolsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت السفارة الروسية في بيونغ يانغ، إن موسكو مهتمة باستيراد الملابس والأحذية من كوريا الشمالية، لكن التعاون بين البلدين يجب أن يأخذ في الاعتبار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأضافت السفارة الروسية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "إن روسيا الاتحادية مهتمة للغاية بشراء البضائع من كوريا الشمالية، بما في ذلك الملابس والأحذية وما إلى ذلك".
وتابعت: "تؤكد السفارة أن جميع هذه المشاريع ينبغي تنفيذها في ظل الامتثال الصارم لقواعد قرارات مجلس الأمن والتي تحظر استيراد سلع معينة من كوريا الشمالية".
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي
أمس, 14:13 GMT
وأشارت السفارة إلى أن هذا ينطوي على إعادة التعاون في مجال الملابس مع بيونغ يانغ وليس بدايته.
في ديسمبر/كانون الأول 2017، فرض قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2379 حزمة جديدة من العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية. على وجه الخصوص، لم تحظر العقوبات استيراد وتصدير سلع كوريا الشمالية فحسب، بل طلبت أيضًا من الدول الثالثة التخلي عن القوى العاملة في كوريا الشمالية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала