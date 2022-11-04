عربي
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221104/الطائرات-الهجومية-سو-25-تدمر-المركبات-المدرعة-الأوكرانية-1069810021.html
الطائرات الهجومية "سو-25" تدمر المركبات المدرعة الأوكرانية
الطائرات الهجومية "سو-25" تدمر المركبات المدرعة الأوكرانية
قضت أطقم الطائرات الهجومية المدرعة بسرعة الصوت من طراز "سو-25" على المواقع المحصنة المموهة والعربات المدرعة للأوكرانيين بضربات جوية صاروخية، وفقا لوزارة الدفاع... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T06:16+0000
2022-11-04T06:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063310086_0:0:3547:1995_1920x0_80_0_0_5c32372fec6411f7ce171eb90abe17c7.jpg
تطلق أطقم "سو-25" صواريخ في أزواج على ارتفاع نحو 10-20 مترًا - هذه الميزة في الرحلة تخفي حرفياً الطائرات من نظام الدفاع الجوي للعدو.بعد الإقلاع، يتم صيانة الطائرة من متخصصين من الكادر الهندسي والفني. وبالتالي، يتم إعداد المعدات لأداء المهام القتالية المتكررة.تشارك أطقم "سو-25" في منطقة العمليات الخاصة، من بين أمور أخرى، في دعم المجموعة البرية للقوات الجوية في الدفاع والهجوم. وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول، دمرت نيران الطائرات الهجومية الروسية أيضًا منشآت ومعدات عسكرية لمسلحين أوكرانيين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/09/1063310086_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_01ee4b6c69a18bbae03569af35f9a40d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

الطائرات الهجومية "سو-25" تدمر المركبات المدرعة الأوكرانية

06:16 GMT 04.11.2022 (تم التحديث: 06:17 GMT 04.11.2022)
© Sputnik . Александр Вильф / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلات "سو-57"
مقاتلات سو-57 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© Sputnik . Александр Вильф
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قضت أطقم الطائرات الهجومية المدرعة بسرعة الصوت من طراز "سو-25" على المواقع المحصنة المموهة والعربات المدرعة للأوكرانيين بضربات جوية صاروخية، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.
تطلق أطقم "سو-25" صواريخ في أزواج على ارتفاع نحو 10-20 مترًا - هذه الميزة في الرحلة تخفي حرفياً الطائرات من نظام الدفاع الجوي للعدو.
بعد الإقلاع، يتم صيانة الطائرة من متخصصين من الكادر الهندسي والفني. وبالتالي، يتم إعداد المعدات لأداء المهام القتالية المتكررة.
تشارك أطقم "سو-25" في منطقة العمليات الخاصة، من بين أمور أخرى، في دعم المجموعة البرية للقوات الجوية في الدفاع والهجوم. وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول، دمرت نيران الطائرات الهجومية الروسية أيضًا منشآت ومعدات عسكرية لمسلحين أوكرانيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала