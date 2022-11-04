https://sputnikarabic.ae/20221104/الطائرات-الهجومية-سو-25-تدمر-المركبات-المدرعة-الأوكرانية-1069810021.html
الطائرات الهجومية "سو-25" تدمر المركبات المدرعة الأوكرانية
الطائرات الهجومية "سو-25" تدمر المركبات المدرعة الأوكرانية
قضت أطقم الطائرات الهجومية المدرعة بسرعة الصوت من طراز "سو-25" على المواقع المحصنة المموهة والعربات المدرعة للأوكرانيين بضربات جوية صاروخية، وفقا لوزارة الدفاع... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T06:16+0000
2022-11-04T06:16+0000
2022-11-04T06:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تطلق أطقم "سو-25" صواريخ في أزواج على ارتفاع نحو 10-20 مترًا - هذه الميزة في الرحلة تخفي حرفياً الطائرات من نظام الدفاع الجوي للعدو.بعد الإقلاع، يتم صيانة الطائرة من متخصصين من الكادر الهندسي والفني. وبالتالي، يتم إعداد المعدات لأداء المهام القتالية المتكررة.تشارك أطقم "سو-25" في منطقة العمليات الخاصة، من بين أمور أخرى، في دعم المجموعة البرية للقوات الجوية في الدفاع والهجوم. وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول، دمرت نيران الطائرات الهجومية الروسية أيضًا منشآت ومعدات عسكرية لمسلحين أوكرانيين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الطائرات الهجومية "سو-25" تدمر المركبات المدرعة الأوكرانية
06:16 GMT 04.11.2022 (تم التحديث: 06:17 GMT 04.11.2022) تابعنا عبر
قضت أطقم الطائرات الهجومية المدرعة بسرعة الصوت من طراز "سو-25" على المواقع المحصنة المموهة والعربات المدرعة للأوكرانيين بضربات جوية صاروخية، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.
تطلق أطقم "سو-25" صواريخ في أزواج على ارتفاع نحو 10-20 مترًا - هذه الميزة في الرحلة تخفي حرفياً الطائرات من نظام الدفاع الجوي للعدو.
بعد الإقلاع، يتم صيانة الطائرة من متخصصين من الكادر الهندسي والفني. وبالتالي، يتم إعداد المعدات لأداء المهام القتالية المتكررة.
تشارك أطقم "سو-25" في منطقة العمليات الخاصة، من بين أمور أخرى، في دعم المجموعة البرية للقوات الجوية في الدفاع والهجوم. وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول، دمرت نيران الطائرات الهجومية الروسية أيضًا منشآت ومعدات عسكرية لمسلحين أوكرانيين.