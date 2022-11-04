https://sputnikarabic.ae/20221104/الطائرة-المسيرة-الروسية-لانتسيت-تدمر-قاربا-عسكريا-أوكرانيا-فيديو-1069826559.html
الطائرة المسيرة الروسية "لانتسيت" تدمر قاربا عسكريا أوكرانيا... فيديو
الطائرة المسيرة الروسية "لانتسيت" تدمر قاربا عسكريا أوكرانيا... فيديو
حصلت "سبوتنيك" على لقطات حصرية لتدمير قارب عسكري أوكراني باستخدام طائرة مسيرة روسية "لانتسيت" كاميكازي (الانتحارية). 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T11:58+0000
2022-11-04T11:58+0000
2022-11-04T11:58+0000
رصد عسكري
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يمكن رؤية قارب البحرية الأوكرانية في مياه نهر دنيبر في الفيديو. ثم يتم إطلاق النار من طائرة استطلاع مسيرة. ثم يمكن رؤية طائرة مسيرة انتحارية، وهي تضرب القارب، وبعد ذلك يظهر الدخان.تم تطوير "لانتيست" في شركة "زالا أيرو" (جزء من مجمع "كلاشينكوف"). يحتوي الإصدار الأساسي على جناحين صليبيين، بدن الطائرة على شكل سيجار، ويمكن أن تحمل رأسًا حربيًا يبلغ ثلاثة كيلوغرامات. السرعة القصوى للطائرة 110 كيلومترات في الساعة، المدى 40 كيلومترا.تلقت "لانتسيت" الحديثة ديناميكية هوائية جديدة - لها جناح كبير على شكل X وذيل على شكل X. بالإضافة إلى ذلك، أصبح الرأس الحربي أكثر قوة - خمسة كيلوغرامات - وزاد مدى العمل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الطائرة المسيرة الروسية "لانتسيت" تدمر قاربا عسكريا أوكرانيا... فيديو
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حصلت "سبوتنيك" على لقطات حصرية لتدمير قارب عسكري أوكراني باستخدام طائرة مسيرة روسية "لانتسيت" كاميكازي (الانتحارية).
يمكن رؤية قارب البحرية الأوكرانية في مياه نهر دنيبر في الفيديو. ثم يتم إطلاق النار من طائرة استطلاع مسيرة. ثم يمكن رؤية طائرة مسيرة انتحارية، وهي تضرب القارب، وبعد ذلك يظهر الدخان.
تم تطوير "لانتيست" في شركة "زالا أيرو" (جزء من مجمع "كلاشينكوف"). يحتوي الإصدار الأساسي على جناحين صليبيين، بدن الطائرة على شكل سيجار، ويمكن أن تحمل رأسًا حربيًا يبلغ ثلاثة كيلوغرامات. السرعة القصوى للطائرة 110 كيلومترات في الساعة، المدى 40 كيلومترا.
تلقت "لانتسيت" الحديثة ديناميكية هوائية جديدة - لها جناح كبير على شكل X وذيل على شكل X. بالإضافة إلى ذلك، أصبح الرأس الحربي أكثر قوة - خمسة كيلوغرامات - وزاد مدى العمل.