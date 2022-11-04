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الطيران الحربي الإسرائيلي يشن هجمات عنيفة على قطاع غزة
https://sputnikarabic.ae/20221104/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يشن-هجمات-عنيفة-على-قطاع-غزة-1069808249.html
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن هجمات عنيفة على قطاع غزة
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن هجمات عنيفة على قطاع غزة
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، هجمات عنيفة على قطاع غزة. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T01:54+0000
2022-11-04T01:54+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
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وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت موقع الكتيبة 13 التابع للمقاومة الفلسطينية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
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العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

الطيران الحربي الإسرائيلي يشن هجمات عنيفة على قطاع غزة

01:54 GMT 04.11.2022
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يتبع
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، هجمات عنيفة على قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت موقع الكتيبة 13 التابع للمقاومة الفلسطينية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
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