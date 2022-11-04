https://sputnikarabic.ae/20221104/المشهد-السياسي-في-لبنان-يزداد-تعقيدا-على-خلفية-الفراغ-الرئاسي--1069824611.html

المشهد السياسي في لبنان يزداد تعقيدا على خلفية الفراغ الرئاسي

المشهد السياسي في لبنان يزداد تعقيدا على خلفية الفراغ الرئاسي

يزداد المشهد السياسي تعقيدًا في لبنان على خلفية خلو سدة الرئاسة الأولى في ظل المناكفات السياسية والهوة العميقة بين القوى الأساسية، الأمر الذي ينذر بطول أمد... 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T11:18+0000

2022-11-04T11:18+0000

2022-11-04T11:18+0000

لبنان

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وعلى الرغم من الدعوات المستمرة لرئيس البرلمان نبيه بري لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية، إلا أنها تبقى شكلية بعد تعذر الاتفاق على شخصية جامعة، وسط إعلان بري عزوفه عن دعوته لجمع القوى السياسية كافة على طاولة الحوار لتقريب وجهات النظر وتسهيل انتخاب رئيس جديد.وأشار إلى أنه "من حيث المبدأ هناك توجه أكبر أن يتفق الجميع على شخصية توافقية تجمع اللبنانيين من حولها وتستطيع مخاطبة الجميع وأن تكون على مسافة واحدة، واليوم هناك رأي ثان يقول نريد شخصية ممكن أن تكون استفزازية بمعنى، هذا التركيز اليوم"، مضيفًا: "ونحن نأمل بوضع ومشاكل لبنان ودقة المرحلة التي يمر بها لبنان والمنطقة كلها، اليوم أتصور أن الوقت مناسب لأن نستطيع أن نفكر بشخصية توافقية تستطيع أن تحاكي الجميع وتدوير الزوايا وبنفس الوقت تستطيع أن تنفذ خارطة الطريق التي أصبحت واضحة للسلطة التنفيذية من بعد انتخاب الرئيس، انتهاء التفاوض مع صندوق النقد وموضع إعادة هيكلة المصارف وموضوع خطة التعافي الاقتصادية وبعض القوانين الإصلاحية الأخرى، كل ذلك بحاجة إلى رئيس لديه القدرة التوافقية للعمل مع الجميع ويستطيع توحيد الجميع نحو الخطة المرسومة لنا أصلًا وليس لدينا خيارات لنحاربها".وذكر علامة أن "تركيبة المجلس إذا استمرينا بالمسار الذي نسير به اليوم، النتائج ستكون نفسها، لا يوجد أكثرية ولا نستطيع أن ننتج انتخاب رئيس، ومن هنا كانت دعوة أو طرح الرئيس نبيه بري".وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، أشار أبي خليل إلى أن "تشرذم القوى السياسية اليوم التي أنتجتها الانتخابات النيابية الأخيرة، هناك صعوبة لأي فريق لوحده أن يؤمن النصاب والأصوات المطلوبة لانتخاب رئيس جمهورية"، لافتًا أنه "يجب علينا أن نحاول التوافق على اسم نستطيع أن نؤمن له النصاب والأصوات المطلوبة، لذلك نحن في التيار الوطني الحر لا زلنا ننتخب أو نقترع بورقة بيضاء فاتحين المجال للتوافق مع القوى السياسية الأخرى على مرشح".كما لفت أبي خليل إلى أن "رئيس الجمهورية مسيحي ماروني ونحن لدينا أكبر كتلة في مجلس النواب كتلة حزبية وتكتل نيابي ويرأسه ماروني مسيحي أيضًا وبالتالي في المنطق اللبناني حيث الشيعة يختارون رئيس مجلس نواب والسنة يختارون رئيس الحكومي بمنطق النظام اللبناني الحق بالترشح يقع أولًا على رئيس "التيار الوطني الحر" ورئيس تكتل "لبنان القوي" الذي هو أكبر تكتل في البرلمان، ومع هذا لعلمنا بالتشرذم الحاصل بعد الانتخابات النيابية وعدم إمكانية تجميع 86 حضور و65 صوت بنفس الوقت ذهبنا إلى التوافق وقمنا بخطوة إلى الأمام تجاه الأفرقاء الآخرين للتوافق معهم، وحتى لا نحمل البلد فراغ لأن الحالة الاقتصادية لا تحمل، قمنا بما يجب القيام به أما فيما لو مضى الأفرقاء الآخرين باختيار هذا الفراغ والمضي بمرشحين التحدي عندها سيكون لكل حادث حديث".ودعا رئيس البرلمان نبيه بري إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يوم الخميس المقبل، متمنيًا أن "لا تصبح الجلسات مسرحية".

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