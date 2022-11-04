https://sputnikarabic.ae/20221104/الهند-تقرر-إغلاق-المدارس-الابتدائية-في-دلهي-بسبب-تلوث-الهواء-1069829576.html
الهند تقرر إغلاق المدارس الابتدائية في دلهي بسبب تلوث الهواء
الهند تقرر إغلاق المدارس الابتدائية في دلهي بسبب تلوث الهواء
قررت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، إغلاق المدارس الابتدائية اعتبارا من غد السبت في مدينة دلهي، بسبب بلوغ تلوث الهواء مستويات خطيرة. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T13:59+0000
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وذكرت صحيفة "هندوستان تيامز" أن هذه المستويات غير المسبوقة من التلوث ناجمة عن الحرق الزراعي شمالي البلاد، وهو ما يفاقم الوضع المتردي على هذا الصعيد جراء انبعاثات المصانع وحركة وسائل النقل.يشار إلى أن شركة مراقبة جودة الهواء السويسرية (IQAir)، أفادت بأن معدل جزيئات "بي إم 2,5"، الأكثر ضررا والتي يمكن أن تدخل مجرى الدم، جاء في دلهي أعلى بـ25 مرة من الحد الأقصى الذي حددته منظمة الصحة العالمية، وهو ما يجعل نيوديلهي تحتل باستمرار المراتب الأولى على قائمة أكثر المدن تلوثا في العالم.يذكر أن حكومة دلهي كانت قد رفضت في عام 2021 دعوة المحكمة العليا في الهند لإعلان "حظر التلوث"، حيث ظل طلاب المدارس في منازلهم طيلة أسبوع بسبب مستويات الضباب الدخاني الخطيرة.وتنخفض جودة الهواء في المدينة بشكل منتظم إلى فئة "شديدة" في الشتاء مع ارتفاع مستويات الجسيمات الضارة عند حد خطير.
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أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم
الهند تقرر إغلاق المدارس الابتدائية في دلهي بسبب تلوث الهواء
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قررت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، إغلاق المدارس الابتدائية اعتبارا من غد السبت في مدينة دلهي، بسبب بلوغ تلوث الهواء مستويات خطيرة.
وذكرت صحيفة
"هندوستان تيامز" أن هذه المستويات غير المسبوقة من التلوث ناجمة عن الحرق الزراعي شمالي البلاد، وهو ما يفاقم الوضع المتردي على هذا الصعيد جراء انبعاثات المصانع وحركة وسائل النقل.
وأعلن رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال: "إغلاق المدارس الابتدائية اعتبارا من يوم غد السبت، حتى يتحسن وضع التلوث"، مشيرا إلى أنه "لا ينبغي أن يعاني أي طفل بسبب هذه المشكلة".
يشار إلى أن شركة مراقبة جودة الهواء السويسرية (IQAir)، أفادت بأن معدل جزيئات "بي إم 2,5"، الأكثر ضررا والتي يمكن أن تدخل مجرى الدم، جاء في دلهي أعلى بـ25 مرة من الحد الأقصى الذي حددته منظمة الصحة العالمية، وهو ما يجعل نيوديلهي تحتل باستمرار المراتب الأولى على قائمة أكثر المدن تلوثا في العالم.
يذكر أن حكومة دلهي كانت قد رفضت في عام 2021 دعوة المحكمة العليا في الهند لإعلان "حظر التلوث"، حيث ظل طلاب المدارس في منازلهم طيلة أسبوع بسبب مستويات الضباب الدخاني الخطيرة.
وتنخفض جودة الهواء في المدينة بشكل منتظم إلى فئة "شديدة" في الشتاء مع ارتفاع مستويات الجسيمات الضارة عند حد خطير.