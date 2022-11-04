عربي
بوتين يعلن أن تدخل الغرب المباشر ألغى وجود أوكرانيا والصدام مع النازيين كان "حتميا"
https://sputnikarabic.ae/20221104/الهند-تقرر-إغلاق-المدارس-الابتدائية-في-دلهي-بسبب-تلوث-الهواء-1069829576.html
الهند تقرر إغلاق المدارس الابتدائية في دلهي بسبب تلوث الهواء
الهند تقرر إغلاق المدارس الابتدائية في دلهي بسبب تلوث الهواء
قررت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، إغلاق المدارس الابتدائية اعتبارا من غد السبت في مدينة دلهي، بسبب بلوغ تلوث الهواء مستويات خطيرة. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T13:59+0000
2022-11-04T13:59+0000
أخبار العالم الآن
أخبار الهند اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1067191840_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_3e12eb7e88e7880c438efd5eb001e44b.jpg
وذكرت صحيفة "هندوستان تيامز" أن هذه المستويات غير المسبوقة من التلوث ناجمة عن الحرق الزراعي شمالي البلاد، وهو ما يفاقم الوضع المتردي على هذا الصعيد جراء انبعاثات المصانع وحركة وسائل النقل.يشار إلى أن شركة مراقبة جودة الهواء السويسرية (IQAir)، أفادت بأن معدل جزيئات "بي إم 2,5"، الأكثر ضررا والتي يمكن أن تدخل مجرى الدم، جاء في دلهي أعلى بـ25 مرة من الحد الأقصى الذي حددته منظمة الصحة العالمية، وهو ما يجعل نيوديلهي تحتل باستمرار المراتب الأولى على قائمة أكثر المدن تلوثا في العالم.يذكر أن حكومة دلهي كانت قد رفضت في عام 2021 دعوة المحكمة العليا في الهند لإعلان "حظر التلوث"، حيث ظل طلاب المدارس في منازلهم طيلة أسبوع بسبب مستويات الضباب الدخاني الخطيرة.وتنخفض جودة الهواء في المدينة بشكل منتظم إلى فئة "شديدة" في الشتاء مع ارتفاع مستويات الجسيمات الضارة عند حد خطير.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1067191840_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_c8a8007e12713ca0c2f0a1b9863eb7f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم
أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم

الهند تقرر إغلاق المدارس الابتدائية في دلهي بسبب تلوث الهواء

13:59 GMT 04.11.2022
© AFP 2022 / Sajjad Hussainغمر الغبار مبنى سكني بعد أن دمر انفجار داخلي محكوم "البرجين التوأمين" السكنيين بارتفاع 100 متر في نويدا على مشارف نيودلهي، في 28 أغسطس 2022.
غمر الغبار مبنى سكني بعد أن دمر انفجار داخلي محكوم البرجين التوأمين السكنيين بارتفاع 100 متر في نويدا على مشارف نيودلهي، في 28 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© AFP 2022 / Sajjad Hussain
تابعنا عبرTelegram
قررت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، إغلاق المدارس الابتدائية اعتبارا من غد السبت في مدينة دلهي، بسبب بلوغ تلوث الهواء مستويات خطيرة.
وذكرت صحيفة "هندوستان تيامز" أن هذه المستويات غير المسبوقة من التلوث ناجمة عن الحرق الزراعي شمالي البلاد، وهو ما يفاقم الوضع المتردي على هذا الصعيد جراء انبعاثات المصانع وحركة وسائل النقل.

وأعلن رئيس وزراء دلهي أرفيند كيجريوال: "إغلاق المدارس الابتدائية اعتبارا من يوم غد السبت، حتى يتحسن وضع التلوث"، مشيرا إلى أنه "لا ينبغي أن يعاني أي طفل بسبب هذه المشكلة".

يشار إلى أن شركة مراقبة جودة الهواء السويسرية (IQAir)، أفادت بأن معدل جزيئات "بي إم 2,5"، الأكثر ضررا والتي يمكن أن تدخل مجرى الدم، جاء في دلهي أعلى بـ25 مرة من الحد الأقصى الذي حددته منظمة الصحة العالمية، وهو ما يجعل نيوديلهي تحتل باستمرار المراتب الأولى على قائمة أكثر المدن تلوثا في العالم.
يذكر أن حكومة دلهي كانت قد رفضت في عام 2021 دعوة المحكمة العليا في الهند لإعلان "حظر التلوث"، حيث ظل طلاب المدارس في منازلهم طيلة أسبوع بسبب مستويات الضباب الدخاني الخطيرة.
وتنخفض جودة الهواء في المدينة بشكل منتظم إلى فئة "شديدة" في الشتاء مع ارتفاع مستويات الجسيمات الضارة عند حد خطير.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала