https://sputnikarabic.ae/20221104/الولايات-المتحدة-لم-تعرض-تنظيم-اجتماع-بين-بايدن-وبوتين-1069843760.html

الولايات المتحدة لم تعرض تنظيم اجتماع بين بايدن وبوتين

الولايات المتحدة لم تعرض تنظيم اجتماع بين بايدن وبوتين

قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، للصحفيين يوم الجمعة إن الولايات المتحدة لم تقدم أي مقترحات بشأن اجتماع محتمل بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير... 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T23:19+0000

2022-11-04T23:19+0000

2022-11-04T23:21+0000

بايكال

فلاديمير بوتين

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سان فرانسيسكو - سبوتنيك. وقال أنطونوف: "لم نتلق أي مقترحات محددة بشأن هذه المسألة".وأكد البيت الأبيض أن بايدن سيحضر قمة مجموعة العشرين في بالي في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر. ولم يقرر بوتين بعد ما إذا كان سيحضر الاجتماع رفيع المستوى.ونفى البيت الأبيض، الشهر الماضي، صحة تقارير إعلامية تزعم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول تحاشي أي لقاء ولو عابر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين المرتقبة في نوفمبر بمدينة بالي الإندونيسية.وكان بوتين قد أعلن في وقت سابق، أنه لا ضرورة لعقد لقاء مع بايدن خلال قمة مجموعة العشرين، لافتاً إلى عدم توفر الأرضية المناسبة حتى الآن لإجراء أي مفاوضات.وقال بوتين للصحفيين، رداً على سؤال حول مشاركته في قمة مجموعة العشرين، وما إن كان مستعداً لعقد مباحثات مع بايدن: "عليكم أن توجهوا هذا السؤال إليه [لبايدن]، إن كان مستعداً لإجراء محادثات معي أم لا. بصراحة، لا أرى حاجة لذلك، وحتى الآن لا توجد أي أرضية للمفاوضات".وتتألف مجموعة العشرين من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وإيطاليا، والسعودية، وتركيا والأرجنتين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، كما تضم اليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة العشرين، وصندوق النقد والبنك الدوليين.

https://sputnikarabic.ae/20221027/البيت-الأبيض-يقول-إن-بايدن-لا-ينوي-لقاء-بوتين-بقمة-العشرين-1069547028.html

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بايكال, فلاديمير بوتين