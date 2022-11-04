https://sputnikarabic.ae/20221104/الولايات-المتحدة-وكوريا-الجنوبية-تهددان-بإنهاء-نظام-كيم-جونغ-أون-في-حال-وقوع-هجوم-نووي-1069810324.html
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تهددان بإنهاء "نظام كيم جونغ أون" في حال وقوع هجوم نووي
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تهددان بإنهاء "نظام كيم جونغ أون" في حال وقوع هجوم نووي
صرح كل من وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الدفاع في كوريا الجنوبية، جيونج سوب، في خطاب مشترك لهما في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أنه في حال وقوع هجوم نووي... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T06:46+0000
2022-11-04T06:46+0000
2022-11-04T06:48+0000
رصد عسكري
كوريا الشمالية
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وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان: "نؤكد والوزير أوستن مجددًا أن أي هجوم نووي من [كوريا الشمالية]، بما في ذلك استخدام أسلحة نووية تكتيكية، غير مقبول وسينهي نظام كيم جونغ أون برد ساحق وحازم من التحالف".كما ورد في البيان، اتفق الوزراء على تعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء، وكذلك تبادل المعلومات والمشاورات "للرد على التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة" من كوريا الديمقراطية.في الوقت نفسه، أعلن أوستن تعزيز الاستعدادات لصد التهديدات النووية من كوريا الشمالية. وحذر من عودة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى التدريبات واسعة النطاق لتعزيز إجراءات الاحتواء الشاملة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, كوريا الشمالية
رصد عسكري, كوريا الشمالية
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تهددان بإنهاء "نظام كيم جونغ أون" في حال وقوع هجوم نووي
06:46 GMT 04.11.2022 (تم التحديث: 06:48 GMT 04.11.2022) تابعنا عبر
صرح كل من وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الدفاع في كوريا الجنوبية، جيونج سوب، في خطاب مشترك لهما في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أنه في حال وقوع هجوم نووي من كوريا الشمالية، سيكون الرد ساحقا وحازما.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان: "نؤكد والوزير أوستن مجددًا أن أي هجوم نووي من [كوريا الشمالية]
، بما في ذلك استخدام أسلحة نووية تكتيكية، غير مقبول وسينهي نظام كيم جونغ أون برد ساحق وحازم من التحالف".
كما ورد في البيان، اتفق الوزراء على تعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء، وكذلك تبادل المعلومات والمشاورات "للرد على التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة" من كوريا الديمقراطية.
في الوقت نفسه، أعلن أوستن تعزيز الاستعدادات لصد التهديدات النووية من كوريا الشمالية. وحذر من عودة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى التدريبات واسعة النطاق لتعزيز إجراءات الاحتواء الشاملة.