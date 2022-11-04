عربي
https://sputnikarabic.ae/20221104/الولايات-المتحدة-وكوريا-الجنوبية-تهددان-بإنهاء-نظام-كيم-جونغ-أون-في-حال-وقوع-هجوم-نووي-1069810324.html
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تهددان بإنهاء "نظام كيم جونغ أون" في حال وقوع هجوم نووي
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تهددان بإنهاء "نظام كيم جونغ أون" في حال وقوع هجوم نووي
صرح كل من وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الدفاع في كوريا الجنوبية، جيونج سوب، في خطاب مشترك لهما في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أنه في حال وقوع هجوم نووي... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T06:46+0000
2022-11-04T06:48+0000
رصد عسكري
كوريا الشمالية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1068870375_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2824ef8ef879c14b3704a2e7913048ba.jpg
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان: "نؤكد والوزير أوستن مجددًا أن أي هجوم نووي من [كوريا الشمالية]، بما في ذلك استخدام أسلحة نووية تكتيكية، غير مقبول وسينهي نظام كيم جونغ أون برد ساحق وحازم من التحالف".كما ورد في البيان، اتفق الوزراء على تعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء، وكذلك تبادل المعلومات والمشاورات "للرد على التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة" من كوريا الديمقراطية.في الوقت نفسه، أعلن أوستن تعزيز الاستعدادات لصد التهديدات النووية من كوريا الشمالية. وحذر من عودة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى التدريبات واسعة النطاق لتعزيز إجراءات الاحتواء الشاملة.
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0b/1068870375_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8b9b56c6cdea7d732345d804886ddfb3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, كوريا الشمالية
رصد عسكري, كوريا الشمالية

الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تهددان بإنهاء "نظام كيم جونغ أون" في حال وقوع هجوم نووي

06:46 GMT 04.11.2022 (تم التحديث: 06:48 GMT 04.11.2022)
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEكوريا الشمالية تطلق صارخ باليستي
كوريا الشمالية تطلق صارخ باليستي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
تابعنا عبرTelegram
صرح كل من وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ووزير الدفاع في كوريا الجنوبية، جيونج سوب، في خطاب مشترك لهما في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أنه في حال وقوع هجوم نووي من كوريا الشمالية، سيكون الرد ساحقا وحازما.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان: "نؤكد والوزير أوستن مجددًا أن أي هجوم نووي من [كوريا الشمالية]، بما في ذلك استخدام أسلحة نووية تكتيكية، غير مقبول وسينهي نظام كيم جونغ أون برد ساحق وحازم من التحالف".
كما ورد في البيان، اتفق الوزراء على تعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء، وكذلك تبادل المعلومات والمشاورات "للرد على التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة" من كوريا الديمقراطية.
في الوقت نفسه، أعلن أوستن تعزيز الاستعدادات لصد التهديدات النووية من كوريا الشمالية. وحذر من عودة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى التدريبات واسعة النطاق لتعزيز إجراءات الاحتواء الشاملة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала