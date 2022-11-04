https://sputnikarabic.ae/20221104/اليابان-تعلن-من-جديد-تفشي-لـ-إنفلونزا-الطيور-وتعدم-أكثر-من-15-مليون-دجاجة-1069808520.html
اليابان تعلن من جديد تفشي لـ "إنفلونزا الطيور" وتعدم أكثر من 1.5 مليون دجاجة
اليابان تعلن من جديد تفشي لـ "إنفلونزا الطيور" وتعدم أكثر من 1.5 مليون دجاجة
أعلنت السلطات الصحية اليابانية، اليوم الجمعة، اكتشاف حالات تفشي لـ "إنفلونزا الطيور"، مع تحديد سلالة شديدة المرض. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T03:30+0000
2022-11-04T03:30+0000
2022-11-04T03:30+0000
أخبار العالم الآن
إنفلونزا الطيور
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الزراعة عبر موقعها على الإنترنت، إن أكثر من 1.5 مليون دجاجة تم إعدامها في مزارع في البلاد، وفقا لوسائل إعلام يابانية.هذا ولقد تم تسجيل تفشي المرض في محافظة أوكاياما وإيباراكي.وأعلنت وزارة الزراعة في بداية فصل الخريف، إن نحو 170 ألف دجاجة تم إعدامها في مزرعة بمدينة كوراشيكي بمحافظة أوكاياما، كما حظرت مناطق تصل إلى 10 كيلومترات من الموقع.وأكدت أن نحو 170 ألف دجاجة بياضة، يتم إعدامها في مزرعة في بلدة أتسوما في هوكايدو، معتبرة أن الناس لن يُصابوا بإنفلونزا الطيور من أكل لحوم الدجاج أو البيض.
https://sputnikarabic.ae/20221103/اليابان-تحث-سكانها-على-الاحتماء-بعد-صواريخ-جديدة-لكوريا-الشمالية-1069770864.html
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أخبار العالم الآن, إنفلونزا الطيور
أخبار العالم الآن, إنفلونزا الطيور
اليابان تعلن من جديد تفشي لـ "إنفلونزا الطيور" وتعدم أكثر من 1.5 مليون دجاجة
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أعلنت السلطات الصحية اليابانية، اليوم الجمعة، اكتشاف حالات تفشي لـ "إنفلونزا الطيور"، مع تحديد سلالة شديدة المرض.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الزراعة عبر موقعها على الإنترنت، إن أكثر من 1.5 مليون دجاجة تم إعدامها في مزارع في البلاد، وفقا لوسائل إعلام يابانية.
وأعلنت وزارة الزراعة في بداية فصل الخريف، إن نحو 170 ألف دجاجة تم إعدامها في مزرعة بمدينة كوراشيكي بمحافظة أوكاياما، كما حظرت مناطق تصل إلى 10 كيلومترات من الموقع.
وأكدت أن نحو 170 ألف دجاجة بياضة، يتم إعدامها في مزرعة في بلدة أتسوما في هوكايدو، معتبرة أن الناس لن يُصابوا بإنفلونزا الطيور من أكل لحوم الدجاج أو البيض.