https://sputnikarabic.ae/20221104/اليابان-تقول-إن-كوريا-الشمالية-قد-تجري-تجربة-نووية-1069809592.html

اليابان تقول إن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية

اليابان تقول إن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي أن الحكومة اليابانية تعتقد أن كوريا الشمالية قد تذهب لإجراء تجارب نووية أو استفزازات... 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T05:40+0000

2022-11-04T05:40+0000

2022-11-04T05:40+0000

كوريا الشمالية

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وقال ماتسونو: "نحن نعلم أن كوريا الشمالية غاضبة من التدريبات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وتعتقد الحكومة اليابانية أن كوريا الشمالية قد تقوم باستفزازات أخرى، بما في ذلك التجارب النووية. وأود الامتناع عن التعليق على الإجراءات الأخرى التي تتخذها كوريا الشمالية. إن الحكومة تعتزم بشدة حماية حياة المواطنين وعيشهم السلمي وستجمع المعلومات وستظل يقظة".يومي الأربعاء والخميس، أطلقت كوريا الشمالية صواريخ مرتين في اليوم. في صباح الخميس، أطلقت ثلاثة صواريخ يعتقد أن أحدها عابر للقارات. في اليابان، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي بسبب خطر تحليق الصاروخ فوق أراضي البلاد. ومع ذلك، لم يحدث هذا، وربما سقط الصاروخ قبل وصوله إلى أراضي اليابان. في الوقت نفسه، كما اتضح لاحقًا، تم الإعلان عن حالة التأهب للغارة الجوية بعد الوقت المقدر للرحلة عبر المناطق الشمالية من البلاد، أي عندما يكون الوقت قد فات للدفاع ضد الخطر المزعوم.منذ 25 سبتمبر/أيلول، أجرت بيونغ يانغ أحد عشر تجربة صاروخية، بما في ذلك صاروخ باليستي متوسط ​​المدى من طراز هواسونغ -12، حلّق فوق اليابان، محطماً رقماً قياسياً يبلغ 4500 كيلومتر بالنسبة لكوريا الديمقراطية، وحلّق على ارتفاع ألف كيلومتر. وفي الأسابيع الأخيرة أيضًا، تم إجراء إطلاق قذائف المدفعية وتدريبات للقوات الجوية ووحدات نووية تكتيكية. منذ بداية العام، أجرت كوريا الديمقراطية 30 عملية إطلاق صاروخ.على وجه الخصوص، كانت عمليات إطلاق ثلاث صواريخ مساء الخميس ونيران المدفعية ليلة الجمعة بمثابة رد فعل على قرارات سيئول وواشنطن لتمديد التدريبات العسكرية المشتركة، التي كان من المفترض أن تنتهي في 4 نوفمبر.

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