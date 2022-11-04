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https://sputnikarabic.ae/20221104/بايدن-يقول-إن-الولايات-المتحدة-ستحرر-إيران-قريبا-1069812961.html
بايدن يقول إن الولايات المتحدة "ستحرر إيران" قريبا
بايدن يقول إن الولايات المتحدة "ستحرر إيران" قريبا
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطاب ألقاه في كاليفورنيا عن نيته "تحرير إيران" قريبًا، حسب بلومبرغ. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T08:55+0000
2022-11-04T08:55+0000
جو بايدن
إيران
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تحدث بايدن عن الوضع فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية للمحاربين الأمريكيين، لكنه تحول بعد ذلك إلى الموضوع الإيراني، ردًا على سؤال شخص في الغرفة عن هذه المسألة.وقال بايدن: "لا تقلق، سنحرر إيران".في الوقت نفسه، أضاف على الفور أنهم "سيحررون أنفسهم قريبًا جدًا".ولم يدل الرئيس الأمريكي بأي تفاصيل، لكن رد الجمهور على كلماته بعبارات الاستحسان.تستمر أعمال الشغب في البلاد منذ شهر ونصف الشهر، والتي بدأت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية وفاة الشابة الإيرانية محساء أميني، بعد احتجازها من نائب الشرطة. تحدث الاحتجاجات وأعمال الشغب بشكل رئيسي في مقاطعات جيلان وخوزستان وسيستان وبلوشستان وطهران وكردستان.وتتهم السلطات الإيرانية الدول الغربية بدعم المحتجين الذين ينشرون في وسائل إعلامهم رسائل ذات طبيعة تخريبية ومعادية لإيران، فضلاً عن دعوات للإطاحة بالسلطة في إيران. يقوم المشاغبون بمهاجمة وقتل أفراد قوات الأمن والشرطة وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، بالإضافة إلى أعضاء إحدى الهياكل العسكرية الرئيسية - الباسيج.
إيران
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جو بايدن, إيران
جو بايدن, إيران

بايدن يقول إن الولايات المتحدة "ستحرر إيران" قريبا

08:55 GMT 04.11.2022
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© AFP 2022 / POOL
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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطاب ألقاه في كاليفورنيا عن نيته "تحرير إيران" قريبًا، حسب بلومبرغ.
تحدث بايدن عن الوضع فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية للمحاربين الأمريكيين، لكنه تحول بعد ذلك إلى الموضوع الإيراني، ردًا على سؤال شخص في الغرفة عن هذه المسألة.
وقال بايدن: "لا تقلق، سنحرر إيران".
في الوقت نفسه، أضاف على الفور أنهم "سيحررون أنفسهم قريبًا جدًا".
ولم يدل الرئيس الأمريكي بأي تفاصيل، لكن رد الجمهور على كلماته بعبارات الاستحسان.
تستمر أعمال الشغب في البلاد منذ شهر ونصف الشهر، والتي بدأت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية وفاة الشابة الإيرانية محساء أميني، بعد احتجازها من نائب الشرطة. تحدث الاحتجاجات وأعمال الشغب بشكل رئيسي في مقاطعات جيلان وخوزستان وسيستان وبلوشستان وطهران وكردستان.
وتتهم السلطات الإيرانية الدول الغربية بدعم المحتجين الذين ينشرون في وسائل إعلامهم رسائل ذات طبيعة تخريبية ومعادية لإيران، فضلاً عن دعوات للإطاحة بالسلطة في إيران. يقوم المشاغبون بمهاجمة وقتل أفراد قوات الأمن والشرطة وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، بالإضافة إلى أعضاء إحدى الهياكل العسكرية الرئيسية - الباسيج.
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