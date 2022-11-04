https://sputnikarabic.ae/20221104/بايدن-يقول-إن-الولايات-المتحدة-ستحرر-إيران-قريبا-1069812961.html
بايدن يقول إن الولايات المتحدة "ستحرر إيران" قريبا
بايدن يقول إن الولايات المتحدة "ستحرر إيران" قريبا
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطاب ألقاه في كاليفورنيا عن نيته "تحرير إيران" قريبًا، حسب بلومبرغ. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T08:55+0000
2022-11-04T08:55+0000
2022-11-04T08:55+0000
جو بايدن
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065875443_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52073378dea6822c1ba53d4967f615c1.jpg
تحدث بايدن عن الوضع فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية للمحاربين الأمريكيين، لكنه تحول بعد ذلك إلى الموضوع الإيراني، ردًا على سؤال شخص في الغرفة عن هذه المسألة.وقال بايدن: "لا تقلق، سنحرر إيران".في الوقت نفسه، أضاف على الفور أنهم "سيحررون أنفسهم قريبًا جدًا".ولم يدل الرئيس الأمريكي بأي تفاصيل، لكن رد الجمهور على كلماته بعبارات الاستحسان.تستمر أعمال الشغب في البلاد منذ شهر ونصف الشهر، والتي بدأت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية وفاة الشابة الإيرانية محساء أميني، بعد احتجازها من نائب الشرطة. تحدث الاحتجاجات وأعمال الشغب بشكل رئيسي في مقاطعات جيلان وخوزستان وسيستان وبلوشستان وطهران وكردستان.وتتهم السلطات الإيرانية الدول الغربية بدعم المحتجين الذين ينشرون في وسائل إعلامهم رسائل ذات طبيعة تخريبية ومعادية لإيران، فضلاً عن دعوات للإطاحة بالسلطة في إيران. يقوم المشاغبون بمهاجمة وقتل أفراد قوات الأمن والشرطة وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، بالإضافة إلى أعضاء إحدى الهياكل العسكرية الرئيسية - الباسيج.
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065875443_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_c8efc58a2ad747b3b45ccecebcb40e74.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, إيران
بايدن يقول إن الولايات المتحدة "ستحرر إيران" قريبا
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطاب ألقاه في كاليفورنيا عن نيته "تحرير إيران" قريبًا، حسب بلومبرغ.
تحدث بايدن عن الوضع فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية للمحاربين الأمريكيين، لكنه تحول بعد ذلك إلى الموضوع الإيراني، ردًا على سؤال شخص في الغرفة عن هذه المسألة.
في الوقت نفسه، أضاف على الفور أنهم "سيحررون أنفسهم قريبًا جدًا".
ولم يدل الرئيس الأمريكي بأي تفاصيل، لكن رد الجمهور على كلماته بعبارات الاستحسان.
تستمر أعمال الشغب في البلاد منذ شهر ونصف الشهر، والتي بدأت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية وفاة الشابة الإيرانية محساء أميني، بعد احتجازها من نائب الشرطة. تحدث الاحتجاجات وأعمال الشغب بشكل رئيسي في مقاطعات جيلان وخوزستان وسيستان وبلوشستان وطهران وكردستان.
وتتهم السلطات الإيرانية الدول الغربية بدعم المحتجين الذين ينشرون في وسائل إعلامهم رسائل ذات طبيعة تخريبية ومعادية لإيران، فضلاً عن دعوات للإطاحة بالسلطة في إيران. يقوم المشاغبون بمهاجمة وقتل أفراد قوات الأمن والشرطة وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، بالإضافة إلى أعضاء إحدى الهياكل العسكرية الرئيسية - الباسيج.