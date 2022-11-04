https://sputnikarabic.ae/20221104/بوتين-يؤكد-أنه-تم-تجنيد-318-ألفا-في-القوات-الروسية--1069826331.html
بوتين يؤكد أنه تم حشد 318 ألفا في إطار التعبئة الجزئية
بوتين يؤكد أنه تم حشد 318 ألفا في إطار التعبئة الجزئية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال محادثة مع متطوعين، أن تدفق المتطوعين الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة لروسيا الاتحادية لا يتراجع، وقد... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T11:48+0000
2022-11-04T11:48+0000
2022-11-04T11:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1069307572_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_e9d63841bf72a92fa55c85ac45e0ad3e.jpg
وقال الرئيس الروسي: "لدينا بالفعل 318000 [تمت تعبئتهم]. لماذا 318000؟ لأن المتطوعين يأتون. عدد المتطوعين لا يتناقص".وأوضح أنه من بين هذا العدد، يوجد 49 ألف فرد في الجيش يقومون بمهام قتالية، بينما لا يزال الباقون يشاركون في التدريبات.وأضاف بوتين: "هذا عدد كبير جدا من الناس. بقي لهم عائلات وأمهات وآباء وأطفال وزوجات. بالطبع، الدولة تفعل كل شيء لدعمهم".في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إنهاء أنشطة التعبئة في روسيا، حيث تمت تعبئة 300 ألف شخص خلال التعبئة الجزئية وكان العدد المطلوب للمشاركة في العملية الخاصة.اليوم الجمعة، وضع بوتين الزهور على النصب التذكاري لمينين وبوزارسكي في موسكو تكريما لعيد الوحدة الوطنية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/15/1069307572_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_e739d380c19a0f89b6125dc978411189.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين يؤكد أنه تم حشد 318 ألفا في إطار التعبئة الجزئية
11:48 GMT 04.11.2022 (تم التحديث: 11:54 GMT 04.11.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال محادثة مع متطوعين، أن تدفق المتطوعين الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة لروسيا الاتحادية لا يتراجع، وقد وصل عدد الذين تمت تعبئتهم إلى 318 ألف شخص.
وقال الرئيس الروسي: "لدينا بالفعل 318000 [تمت تعبئتهم]. لماذا 318000؟ لأن المتطوعين يأتون. عدد المتطوعين لا يتناقص".
وأوضح أنه من بين هذا العدد، يوجد 49 ألف فرد في الجيش يقومون بمهام قتالية، بينما لا يزال الباقون يشاركون في التدريبات.
وأضاف بوتين: "هذا عدد كبير جدا من الناس. بقي لهم عائلات وأمهات وآباء وأطفال وزوجات. بالطبع، الدولة تفعل كل شيء لدعمهم".
في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إنهاء أنشطة التعبئة في روسيا، حيث تمت تعبئة 300 ألف شخص خلال التعبئة الجزئية وكان العدد المطلوب للمشاركة في العملية الخاصة.
اليوم الجمعة، وضع بوتين الزهور على النصب التذكاري لمينين وبوزارسكي في موسكو تكريما لعيد الوحدة الوطنية.