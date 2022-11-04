https://sputnikarabic.ae/20221104/بوتين-يبين-أن-تدخل-الغرب-المباشر-الغى-وجود-أوكرانيا-والصدام-مع-النازيين-كان-حتميا-1069829435.html

بوتين يعلن أن تدخل الغرب المباشر ألغى وجود أوكرانيا والصدام مع النازيين كان "حتميا"

بوتين يعلن أن تدخل الغرب المباشر ألغى وجود أوكرانيا والصدام مع النازيين كان "حتميا"

زار بوتين، اليوم الجمعة، معرضا بعنوان "أوكرانيا في منعطفات العصر" في متحف مانيج في موسكو، وهو مكرس لتاريخ روسيا وأوكرانيا منذ العصور الغابرة حتى يومنا هذا. 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T13:53+0000

2022-11-04T13:53+0000

2022-11-04T14:06+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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وقال بوتين خلال الجولة: "في الغرب، يتم عرض الأحداث التاريخية الرئيسية رأسًا على عقب، بينما يتم طمس الحقيقة".وأردف بوتين: "الصدام مع النازيين الجدد كان حتمياً، وبلغ أشده عندما أصبح الوضع قاتلاً بالنسبة لروسيا".وتابع بوتين: "الأمر ليس سهلاً فمن المرير أن المواجهة تدور في الواقع داخل صفوف شعب واحد كما حدث في عام 1917".وأضاف بوتين: "أوكرانيا تبدو وكأنها غير موجودة، فالغرب يرمي الأوكرانيين في الآتون، وروسيا تتعامل مع الشعب الأوكراني باحترام".وقال بوتين إن "الغرب يحاول سحب البساط من تحت أقدام روسيا، لكن هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل".ولفت بوتين إلى أن "رفاهية الدول الغربية المستعمرة مبنية إلى حد كبير على حساب بؤس ومعاناة أفريقيا".

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روسيا, فلاديمير بوتين