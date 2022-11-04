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بوتين يعلن أن تدخل الغرب المباشر ألغى وجود أوكرانيا والصدام مع النازيين كان "حتميا"
https://sputnikarabic.ae/20221104/بوتين-يبين-أن-تدخل-الغرب-المباشر-الغى-وجود-أوكرانيا-والصدام-مع-النازيين-كان-حتميا-1069829435.html
بوتين يعلن أن تدخل الغرب المباشر ألغى وجود أوكرانيا والصدام مع النازيين كان "حتميا"
بوتين يعلن أن تدخل الغرب المباشر ألغى وجود أوكرانيا والصدام مع النازيين كان "حتميا"
زار بوتين، اليوم الجمعة، معرضا بعنوان "أوكرانيا في منعطفات العصر" في متحف مانيج في موسكو، وهو مكرس لتاريخ روسيا وأوكرانيا منذ العصور الغابرة حتى يومنا هذا. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T13:53+0000
2022-11-04T14:06+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين خلال الجولة: "في الغرب، يتم عرض الأحداث التاريخية الرئيسية رأسًا على عقب، بينما يتم طمس الحقيقة".وأردف بوتين: "الصدام مع النازيين الجدد كان حتمياً، وبلغ أشده عندما أصبح الوضع قاتلاً بالنسبة لروسيا".وتابع بوتين: "الأمر ليس سهلاً فمن المرير أن المواجهة تدور في الواقع داخل صفوف شعب واحد كما حدث في عام 1917".وأضاف بوتين: "أوكرانيا تبدو وكأنها غير موجودة، فالغرب يرمي الأوكرانيين في الآتون، وروسيا تتعامل مع الشعب الأوكراني باحترام".وقال بوتين إن "الغرب يحاول سحب البساط من تحت أقدام روسيا، لكن هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل".ولفت بوتين إلى أن "رفاهية الدول الغربية المستعمرة مبنية إلى حد كبير على حساب بؤس ومعاناة أفريقيا".
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يعلن أن تدخل الغرب المباشر ألغى وجود أوكرانيا والصدام مع النازيين كان "حتميا"

13:53 GMT 04.11.2022 (تم التحديث: 14:06 GMT 04.11.2022)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "CICA" في أستانا ، كازاخستان
مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا CICA في أستانا ، كازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© Sputnik . POOL
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زار بوتين، اليوم الجمعة، معرضا بعنوان "أوكرانيا في منعطفات العصر" في متحف مانيج في موسكو، وهو مكرس لتاريخ روسيا وأوكرانيا منذ العصور الغابرة حتى يومنا هذا.
وقال بوتين خلال الجولة: "في الغرب، يتم عرض الأحداث التاريخية الرئيسية رأسًا على عقب، بينما يتم طمس الحقيقة".

لقد سلكت أوكرانيا الطريق الذي يسمح بالتدخل المباشر وغير المبرر للدول الغربية في شؤونها الداخلية.

وأردف بوتين: "الصدام مع النازيين الجدد كان حتمياً، وبلغ أشده عندما أصبح الوضع قاتلاً بالنسبة لروسيا".

الغرب أدخل قيمًا زائفة في أوكرانيا، وأعاد برمجة عقول الملايين من الناس، وحاول "إشعال الفتيل" أملا بانهيار روسيا.

وتابع بوتين: "الأمر ليس سهلاً فمن المرير أن المواجهة تدور في الواقع داخل صفوف شعب واحد كما حدث في عام 1917".
وأضاف بوتين: "أوكرانيا تبدو وكأنها غير موجودة، فالغرب يرمي الأوكرانيين في الآتون، وروسيا تتعامل مع الشعب الأوكراني باحترام".
كانت العواصم الأوروبية مركز العالم، ولكن هذا أصبح بالفعل من صفحات الماضي
وقال بوتين إن "الغرب يحاول سحب البساط من تحت أقدام روسيا، لكن هذه المحاولات محكوم عليها بالفشل".
ولفت بوتين إلى أن "رفاهية الدول الغربية المستعمرة مبنية إلى حد كبير على حساب بؤس ومعاناة أفريقيا".
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