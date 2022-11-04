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تبرئة رئيسة وزراء فنلندا من تهمة "السلوك غير اللائق" بعد فيديو "الرقص الصاخب"
تبرئة رئيسة وزراء فنلندا من تهمة "السلوك غير اللائق" بعد فيديو "الرقص الصاخب"
برأ تحقيق رسمي ساحة رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين (36 عاما) من تهمة السلوك غير اللائق بعد تسريب مقطع فيديو لها وهي ترقص بشكل صاخب وتشرب مع الأصدقاء، تصدر... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T17:20+0000
2022-11-04T17:20+0000
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وزعمت شكاوى قدمت إلى القضاء، أن إفراط رئيسة الوزراء في استهلاك الكحول خلال الحفل في أغسطس/ آب الماضي كان سيجعل مارين، أصغر رئيسة حكومة في العالم عندما تم انتخابها في عام 2019، غير قادرة على القيام بواجباتها الرسمية، وفق صحيفة "الغارديان".كما زعمت الشكاوى المقدمة أن سلوك سانا مارين كان غير لائق لرئيس الوزراء وأنها قوضت "سمعة فنلندا وأمنها".ومع ذلك، خلصت مستشارية العدل الفنلندية - وهو مكتب مستقل مسؤول عن الإشراف على شرعية إجراءات الوزراء، والتي يمكن لأي مواطن تقديم شكوى إليها- إلى أن مارين لم تتجاهل مسؤولياتها.وجاء في الحكم: "لم يكن هناك سبب للشك في أن رئيسة الوزراء قد ارتكبت سلوكا غير قانوني أثناء أداء واجباتها، أو في أي إهمال لمسؤولياتها الرسمية".وأضاف أن الشكاوى لم توضح بالتفصيل الواجب الرسمي الذي يُزعم أن رئيسة الوزراء أخفقت في القيام به، أو المهام التي قد لا تتمكن من إنجازها إذا طُلب منها القيام بذلك.في ذلك الوقت، قالت مارين للصحفيين إنها "مستاءة" من تسريب المقاطع التي كانت تعلم أنها مصورة لكنها اعتقدت أنها ستبقى خاصة. وأضافت "أمضيت المساء مع أصدقائي، واحتفلت بطريقة صاخبة، ورقصت وغنيت".ووسط تقارير غير مؤكدة عن تعاطيها المخدرات، أنكرت مارين أنها قد تناولت أيا منها وأجرت اختبارا، ثبت أنه سلبي، وقالت لاحقا
https://sputnikarabic.ae/20220818/انتقادات-واسعة-تطال-رئيسة-وزراء-فلندا-بسبب-رقصة-صاخبة-فيديو-1066585083.html
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فنلندا, أخبار العالم الآن

تبرئة رئيسة وزراء فنلندا من تهمة "السلوك غير اللائق" بعد فيديو "الرقص الصاخب"

17:20 GMT 04.11.2022
© AFP 2022 / MATIAS HONKAMAAرئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين
رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© AFP 2022 / MATIAS HONKAMAA
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برأ تحقيق رسمي ساحة رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين (36 عاما) من تهمة السلوك غير اللائق بعد تسريب مقطع فيديو لها وهي ترقص بشكل صاخب وتشرب مع الأصدقاء، تصدر عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم.
وزعمت شكاوى قدمت إلى القضاء، أن إفراط رئيسة الوزراء في استهلاك الكحول خلال الحفل في أغسطس/ آب الماضي كان سيجعل مارين، أصغر رئيسة حكومة في العالم عندما تم انتخابها في عام 2019، غير قادرة على القيام بواجباتها الرسمية، وفق صحيفة "الغارديان".
كما زعمت الشكاوى المقدمة أن سلوك سانا مارين كان غير لائق لرئيس الوزراء وأنها قوضت "سمعة فنلندا وأمنها".
ومع ذلك، خلصت مستشارية العدل الفنلندية - وهو مكتب مستقل مسؤول عن الإشراف على شرعية إجراءات الوزراء، والتي يمكن لأي مواطن تقديم شكوى إليها- إلى أن مارين لم تتجاهل مسؤولياتها.
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وجاء في الحكم: "لم يكن هناك سبب للشك في أن رئيسة الوزراء قد ارتكبت سلوكا غير قانوني أثناء أداء واجباتها، أو في أي إهمال لمسؤولياتها الرسمية".
وأضاف أن الشكاوى لم توضح بالتفصيل الواجب الرسمي الذي يُزعم أن رئيسة الوزراء أخفقت في القيام به، أو المهام التي قد لا تتمكن من إنجازها إذا طُلب منها القيام بذلك.
في ذلك الوقت، قالت مارين للصحفيين إنها "مستاءة" من تسريب المقاطع التي كانت تعلم أنها مصورة لكنها اعتقدت أنها ستبقى خاصة. وأضافت "أمضيت المساء مع أصدقائي، واحتفلت بطريقة صاخبة، ورقصت وغنيت".
ووسط تقارير غير مؤكدة عن تعاطيها المخدرات، أنكرت مارين أنها قد تناولت أيا منها وأجرت اختبارا، ثبت أنه سلبي، وقالت لاحقا
"أنا إنسان. وفي بعض الأحيان أتوق للفرح والنور والمرح وسط هذه الغيوم المظلمة".
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