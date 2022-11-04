https://sputnikarabic.ae/20221104/تبرئة-رئيسة-وزراء-فنلندا-من-تهمة-السلوك-غير-اللائق-بعد-فيديو-الرقص-الصاخب-1069836473.html

تبرئة رئيسة وزراء فنلندا من تهمة "السلوك غير اللائق" بعد فيديو "الرقص الصاخب"

تبرئة رئيسة وزراء فنلندا من تهمة "السلوك غير اللائق" بعد فيديو "الرقص الصاخب"

برأ تحقيق رسمي ساحة رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين (36 عاما) من تهمة السلوك غير اللائق بعد تسريب مقطع فيديو لها وهي ترقص بشكل صاخب وتشرب مع الأصدقاء، تصدر... 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T17:20+0000

2022-11-04T17:20+0000

2022-11-04T17:20+0000

فنلندا

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/12/1066587572_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_796142aa7e4f19a161caded719bae57d.jpg

وزعمت شكاوى قدمت إلى القضاء، أن إفراط رئيسة الوزراء في استهلاك الكحول خلال الحفل في أغسطس/ آب الماضي كان سيجعل مارين، أصغر رئيسة حكومة في العالم عندما تم انتخابها في عام 2019، غير قادرة على القيام بواجباتها الرسمية، وفق صحيفة "الغارديان".كما زعمت الشكاوى المقدمة أن سلوك سانا مارين كان غير لائق لرئيس الوزراء وأنها قوضت "سمعة فنلندا وأمنها".ومع ذلك، خلصت مستشارية العدل الفنلندية - وهو مكتب مستقل مسؤول عن الإشراف على شرعية إجراءات الوزراء، والتي يمكن لأي مواطن تقديم شكوى إليها- إلى أن مارين لم تتجاهل مسؤولياتها.وجاء في الحكم: "لم يكن هناك سبب للشك في أن رئيسة الوزراء قد ارتكبت سلوكا غير قانوني أثناء أداء واجباتها، أو في أي إهمال لمسؤولياتها الرسمية".وأضاف أن الشكاوى لم توضح بالتفصيل الواجب الرسمي الذي يُزعم أن رئيسة الوزراء أخفقت في القيام به، أو المهام التي قد لا تتمكن من إنجازها إذا طُلب منها القيام بذلك.في ذلك الوقت، قالت مارين للصحفيين إنها "مستاءة" من تسريب المقاطع التي كانت تعلم أنها مصورة لكنها اعتقدت أنها ستبقى خاصة. وأضافت "أمضيت المساء مع أصدقائي، واحتفلت بطريقة صاخبة، ورقصت وغنيت".ووسط تقارير غير مؤكدة عن تعاطيها المخدرات، أنكرت مارين أنها قد تناولت أيا منها وأجرت اختبارا، ثبت أنه سلبي، وقالت لاحقا

https://sputnikarabic.ae/20220818/انتقادات-واسعة-تطال-رئيسة-وزراء-فلندا-بسبب-رقصة-صاخبة-فيديو-1066585083.html

فنلندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فنلندا, أخبار العالم الآن