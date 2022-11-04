https://sputnikarabic.ae/20221104/ترامب-يفكر-في-إطلاق-حملته-الرئاسية-2024-في-14-نوفمبر-الجاري-1069828569.html

ترامب يفكر في إطلاق حملته الرئاسية 2024 في 14 نوفمبر الجاري

ترامب يفكر في إطلاق حملته الرئاسية 2024 في 14 نوفمبر الجاري

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تبحث الإعلان عن إطلاق حملة ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام... 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T13:32+0000

2022-11-04T13:32+0000

2022-11-04T13:34+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

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ونقل موقع "إكسيوس" عن 3 مصادر مطلعة على المناقشات، أنه من المحتمل أن يتبع الإعلان الرسمي سلسلة من الفعاليات السياسية على مدى عدة أيام.وكانت تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تحدث مع مستشاريه ويتطلع إلى تعيين موظفين من أجل حملته الرئاسية لعام 2024.وفي الشهر الماضي، ألمح ترامب إلى استعداده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ‏المقبلة في عام 2024.‏وأكد ترامب الذي كان يتحدث في تجمع حاشد أمام أنصاره، أن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 "مزورة وسرقت"، والتي فاز فيها جو بايدن.وقال: "لقد ترشحت مرتين وفزت مرتين، وقدمت أداء أفضل بكثير في المرة الثانية مما فعلت في المرة الأولى، وحصلت على مليون صوت في عام 2020 أكثر مما حصلت عليه في عام 2016، وبالمثل حصلت على أصوات أكثر من أي رئيس حالي في تاريخ بلدنا إلى حد بعيد".وأردف: "الآن من أجل جعل بلدنا ناجحا وآمنا ومجيدا مرة أخرى، من المحتمل أن أفعل ذلك مرة أخرى".

https://sputnikarabic.ae/20221023/ترامب-يلمح-إلى-جاهزيته-للمشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-2024-لجعل-أمريكا--ناجحة-من-جديد-1069368254.html

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