https://sputnikarabic.ae/20221104/ترامب-يفكر-في-إطلاق-حملته-الرئاسية-2024-في-14-نوفمبر-الجاري-1069828569.html
ترامب يفكر في إطلاق حملته الرئاسية 2024 في 14 نوفمبر الجاري
ترامب يفكر في إطلاق حملته الرئاسية 2024 في 14 نوفمبر الجاري
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تبحث الإعلان عن إطلاق حملة ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T13:32+0000
2022-11-04T13:32+0000
2022-11-04T13:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
العالم
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ونقل موقع "إكسيوس" عن 3 مصادر مطلعة على المناقشات، أنه من المحتمل أن يتبع الإعلان الرسمي سلسلة من الفعاليات السياسية على مدى عدة أيام.وكانت تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تحدث مع مستشاريه ويتطلع إلى تعيين موظفين من أجل حملته الرئاسية لعام 2024.وفي الشهر الماضي، ألمح ترامب إلى استعداده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في عام 2024.وأكد ترامب الذي كان يتحدث في تجمع حاشد أمام أنصاره، أن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 "مزورة وسرقت"، والتي فاز فيها جو بايدن.وقال: "لقد ترشحت مرتين وفزت مرتين، وقدمت أداء أفضل بكثير في المرة الثانية مما فعلت في المرة الأولى، وحصلت على مليون صوت في عام 2020 أكثر مما حصلت عليه في عام 2016، وبالمثل حصلت على أصوات أكثر من أي رئيس حالي في تاريخ بلدنا إلى حد بعيد".وأردف: "الآن من أجل جعل بلدنا ناجحا وآمنا ومجيدا مرة أخرى، من المحتمل أن أفعل ذلك مرة أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20221023/ترامب-يلمح-إلى-جاهزيته-للمشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-2024-لجعل-أمريكا--ناجحة-من-جديد-1069368254.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب يفكر في إطلاق حملته الرئاسية 2024 في 14 نوفمبر الجاري
13:32 GMT 04.11.2022 (تم التحديث: 13:34 GMT 04.11.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تبحث الإعلان عن إطلاق حملة ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ونقل
موقع "إكسيوس" عن 3 مصادر مطلعة على المناقشات، أنه من المحتمل أن يتبع الإعلان الرسمي سلسلة من الفعاليات السياسية على مدى عدة أيام.
وكانت تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تحدث مع مستشاريه ويتطلع إلى تعيين موظفين من أجل حملته الرئاسية لعام 2024.
وفي الشهر الماضي، ألمح ترامب إلى استعداده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية
المقبلة في عام 2024.
وأكد ترامب
الذي كان يتحدث في تجمع حاشد أمام أنصاره، أن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 "مزورة وسرقت"، والتي فاز فيها جو بايدن.
وقال: "لقد ترشحت مرتين وفزت مرتين، وقدمت أداء أفضل بكثير في المرة الثانية مما فعلت في المرة الأولى، وحصلت على مليون صوت في عام 2020 أكثر مما حصلت عليه في عام 2016، وبالمثل حصلت على أصوات أكثر من أي رئيس حالي في تاريخ بلدنا إلى حد بعيد".
وأردف: "الآن من أجل جعل بلدنا ناجحا وآمنا ومجيدا مرة أخرى، من المحتمل أن أفعل ذلك مرة أخرى".