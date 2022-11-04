https://sputnikarabic.ae/20221104/حرس-الحدود-البيلاروسي-يعترض-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1069820976.html
حرس الحدود البيلاروسي يعترض طائرة مسيرة أوكرانية
حرس الحدود البيلاروسي يعترض طائرة مسيرة أوكرانية
أعلنت لجنة حرس الحدود في بيلاروسيا، اليوم الجمعة، عن اعتراض طائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة غوميل جنوبي البلاد. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T09:10+0000
2022-11-04T09:10+0000
2022-11-04T09:10+0000
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بيلاروس
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مينسك - سبوتنيك. وقالت اللجنة في بيان نشرته على قناتها في تلغرام: "اعترض حرس حدود غوميل طائرة مسيرة أوكرانية".وأوضحت اللجنة أن الحادثة وقعت، يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر، على بعد كيلومتر واحد من الحدود البيلاروسية الأوكرانية، في منطقة غوميل.وأكدت اللجنة أن المروحية الرباعية المسيرة استخدمت من قبل وحدات شبه عسكرية أوكرانية على الحدود مع بيلاروسيا، مشيرة إلى أن معلومات بطاقة الذاكرة فيها، أظهرت أن المسيرة كانت تستخدم للتدريب على إلقاء العبوات الناسفة وإجراء الاستطلاع.يذكر أن رئيس لجنة الحدود في بيلاروسيا، أناتولي لابو، أكد منتصف الشهر الماضي، أن أعضاء بعثة المراقبين الدوليين التي اقترحتها كييف على الحدود الأوكرانية البيلاروسية قد يتحولون في الواقع إلى مجموعات تخريب واستطلاع.
https://sputnikarabic.ae/20221014/بيلاروس-تعتقد-أن-المراقبين-الغربيين-على-حدودها-مع-أوكرانيا-سيتحولون-إلى-وحدات-استطلاع-وتخريب-1069045216.html
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العالم, بيلاروس
حرس الحدود البيلاروسي يعترض طائرة مسيرة أوكرانية
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أعلنت لجنة حرس الحدود في بيلاروسيا، اليوم الجمعة، عن اعتراض طائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة غوميل جنوبي البلاد.
مينسك - سبوتنيك. وقالت اللجنة في بيان نشرته على قناتها في تلغرام: "اعترض حرس حدود غوميل طائرة مسيرة أوكرانية".
وأوضحت اللجنة أن الحادثة وقعت، يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر، على بعد كيلومتر واحد من الحدود البيلاروسية الأوكرانية، في منطقة غوميل
.
وأكدت اللجنة أن المروحية الرباعية المسيرة استخدمت من قبل وحدات شبه عسكرية أوكرانية على الحدود مع بيلاروسيا
، مشيرة إلى أن معلومات بطاقة الذاكرة فيها، أظهرت أن المسيرة كانت تستخدم للتدريب على إلقاء العبوات الناسفة وإجراء الاستطلاع.
يذكر أن رئيس لجنة الحدود في بيلاروسيا، أناتولي لابو، أكد منتصف الشهر الماضي، أن أعضاء بعثة المراقبين الدوليين التي اقترحتها كييف على الحدود الأوكرانية البيلاروسية قد يتحولون في الواقع إلى مجموعات تخريب واستطلاع.