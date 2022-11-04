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حرس الحدود البيلاروسي يعترض طائرة مسيرة أوكرانية
حرس الحدود البيلاروسي يعترض طائرة مسيرة أوكرانية
أعلنت لجنة حرس الحدود في بيلاروسيا، اليوم الجمعة، عن اعتراض طائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة غوميل جنوبي البلاد. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T09:10+0000
2022-11-04T09:10+0000
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مينسك - سبوتنيك. وقالت اللجنة في بيان نشرته على قناتها في تلغرام: "اعترض حرس حدود غوميل طائرة مسيرة أوكرانية".وأوضحت اللجنة أن الحادثة وقعت، يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر، على بعد كيلومتر واحد من الحدود البيلاروسية الأوكرانية، في منطقة غوميل.وأكدت اللجنة أن المروحية الرباعية المسيرة استخدمت من قبل وحدات شبه عسكرية أوكرانية على الحدود مع بيلاروسيا، مشيرة إلى أن معلومات بطاقة الذاكرة فيها، أظهرت أن المسيرة كانت تستخدم للتدريب على إلقاء العبوات الناسفة وإجراء الاستطلاع.يذكر أن رئيس لجنة الحدود في بيلاروسيا، أناتولي لابو، أكد منتصف الشهر الماضي، أن أعضاء بعثة المراقبين الدوليين التي اقترحتها كييف على الحدود الأوكرانية البيلاروسية قد يتحولون في الواقع إلى مجموعات تخريب واستطلاع.
https://sputnikarabic.ae/20221014/بيلاروس-تعتقد-أن-المراقبين-الغربيين-على-حدودها-مع-أوكرانيا-سيتحولون-إلى-وحدات-استطلاع-وتخريب-1069045216.html
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العالم, بيلاروس
العالم, بيلاروس

حرس الحدود البيلاروسي يعترض طائرة مسيرة أوكرانية

09:10 GMT 04.11.2022
© AFP 2022 / Amer Almohibanyطائرة مسيرة في السماء
طائرة مسيرة في السماء - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© AFP 2022 / Amer Almohibany
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أعلنت لجنة حرس الحدود في بيلاروسيا، اليوم الجمعة، عن اعتراض طائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة غوميل جنوبي البلاد.
مينسك - سبوتنيك. وقالت اللجنة في بيان نشرته على قناتها في تلغرام: "اعترض حرس حدود غوميل طائرة مسيرة أوكرانية".
وأوضحت اللجنة أن الحادثة وقعت، يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر، على بعد كيلومتر واحد من الحدود البيلاروسية الأوكرانية، في منطقة غوميل.
وأكدت اللجنة أن المروحية الرباعية المسيرة استخدمت من قبل وحدات شبه عسكرية أوكرانية على الحدود مع بيلاروسيا، مشيرة إلى أن معلومات بطاقة الذاكرة فيها، أظهرت أن المسيرة كانت تستخدم للتدريب على إلقاء العبوات الناسفة وإجراء الاستطلاع.
تدريبات الأخوة الدائمة 2020، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل لوسفيدو بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2022
بيلاروس تعتقد أن المراقبين الغربيين على حدودها مع أوكرانيا سيتحولون إلى وحدات استطلاع وتخريب
14 أكتوبر, 20:45 GMT
يذكر أن رئيس لجنة الحدود في بيلاروسيا، أناتولي لابو، أكد منتصف الشهر الماضي، أن أعضاء بعثة المراقبين الدوليين التي اقترحتها كييف على الحدود الأوكرانية البيلاروسية قد يتحولون في الواقع إلى مجموعات تخريب واستطلاع.
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