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حريق يدمر عربتين من قطار سريع في العاصمة البلغارية
حريق يدمر عربتين من قطار سريع في العاصمة البلغارية
دمر حريق عربتين في قطار سريع كان متجهًا من العاصمة البلغارية صوفيا إلى مدينة فارنا، حسبما أفاد التلفزيون الوطني البلغاري، أمس الخميس. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T04:19+0000
2022-11-04T04:19+0000
بلغاريا
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وذكر تقرير التلفزيون الوطني البلغاري، أن الحريق اندلع فى الساعة (19:40 بالتوقيت المحلي، 16:40 بتوقيت غرينتش) في محيط قرية موجيلا بالقرب من مدينة كاسبيتشان.وأضاف لأن شرارة في القاطرة تسببت فى الحريق.وتم إجلاء نحو 50 راكبا من القطار، ولم يصب أي منهم بجروح.فيما أصيب سائق القطار بجروح طفيفة واحترقت اثنتان من عربات القطار الأربع بالكامل.
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بلغاريا
بلغاريا

حريق يدمر عربتين من قطار سريع في العاصمة البلغارية

04:19 GMT 04.11.2022
© flickr.com / ResoluteSupportMediaعلم بلغاريا
علم بلغاريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© flickr.com / ResoluteSupportMedia
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دمر حريق عربتين في قطار سريع كان متجهًا من العاصمة البلغارية صوفيا إلى مدينة فارنا، حسبما أفاد التلفزيون الوطني البلغاري، أمس الخميس.
وذكر تقرير التلفزيون الوطني البلغاري، أن الحريق اندلع فى الساعة (19:40 بالتوقيت المحلي، 16:40 بتوقيت غرينتش) في محيط قرية موجيلا بالقرب من مدينة كاسبيتشان.
وأضاف لأن شرارة في القاطرة تسببت فى الحريق.
وتم إجلاء نحو 50 راكبا من القطار، ولم يصب أي منهم بجروح.
فيما أصيب سائق القطار بجروح طفيفة واحترقت اثنتان من عربات القطار الأربع بالكامل.
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