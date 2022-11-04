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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221104/خبير-عسكري-روسيا-ستنتصر-عاجلا-أم-آجلا-1069829772.html
خبير عسكري: "روسيا ستنتصر عاجلا أم آجلا"
خبير عسكري: "روسيا ستنتصر عاجلا أم آجلا"
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": مجلس الأمن الدولي يعارض قرارًا بشأن الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا وموسكو تدعو لمنع نشوب حرب نووية. تركيا ترفض التوقيع على انضمام... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T14:03+0000
2022-11-04T14:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: "روسيا ستنتصر عاجلا أم اجلا "
خبير عسكري: "روسيا ستنتصر عاجلا أم اجلا "
عارض مجلس الأمن الدولي تبني قرار روسي بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في الأنشطة العسكرية البيولوجية في أوكرانيا، بينما يؤكد قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، أنه تم تشكيل شبكة تضم أكثر من 30 مختبرا بيولوجيًا على أراضي أوكرانيا.عن رفض واشنطن الاعتراف بوجود أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، قال الخبير العسكري اللواء رضى شريقي، في حوار له في برنامج "شؤون عسكرية":وفي الملف الأمني العراقي، بدأت تتناثر ملفات الفساد هنا وهناك واعتقالات وتغيرات عسكرية بإشراف رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الذي بدأت حكومته تقتلع جذور حكومة مصطفى الكاظمي. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن العراقي الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
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راديو, شؤون عسكرية, аудио
راديو, شؤون عسكرية, аудио

خبير عسكري: "روسيا ستنتصر عاجلا أم آجلا"

14:03 GMT 04.11.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير عسكري: "روسيا ستنتصر عاجلا أم اجلا "
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شيماء ثامر
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- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية": مجلس الأمن الدولي يعارض قرارًا بشأن الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا وموسكو تدعو لمنع نشوب حرب نووية. تركيا ترفض التوقيع على انضمام فنلندا والسويد لحلف شمال الأطلسي. شن حملة اعتقالات تطول ضباط عسكريين كبار في العراق وحكومة السوداني تقلع جذور حكومة تصريف الأعمال. واشنطن وخطة جديدة لإبعاد طالبان عن موسكو والصين.
عارض مجلس الأمن الدولي تبني قرار روسي بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في الأنشطة العسكرية البيولوجية في أوكرانيا، بينما يؤكد قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي في القوات المسلحة الروسية، أنه تم تشكيل شبكة تضم أكثر من 30 مختبرا بيولوجيًا على أراضي أوكرانيا.
عن رفض واشنطن الاعتراف بوجود أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، قال الخبير العسكري اللواء رضى شريقي، في حوار له في برنامج "شؤون عسكرية":

إن روسيا قدمت أدلة دامغة على وجود الأسلحة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، إلا أن مجلس الأمن الدولي، والمعروف أن واشنطن هي التي تديره، تجاهل كل تلك الأدلة، لكننا نعلم أن روسيا ستنتصر عاجلا أم آجلا وستبقى متابعة لهذا الموضوع إلى النهاية.

وفي الملف الأمني العراقي، بدأت تتناثر ملفات الفساد هنا وهناك واعتقالات وتغيرات عسكرية بإشراف رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الذي بدأت حكومته تقتلع جذور حكومة مصطفى الكاظمي. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشأن العراقي الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر:

إن اختيار وزير الدفاع العراقي الجديد لم يكن موفقا من قبل حكومة السوداني كونه لا يحمل رتبة عسكرية عالية وهذا ما لا يرضاه الشارع العراقي ونأمل أن يتم اختيار من هو أكفأ منه خلال التعديل الوزاري الذي سوف يقوم به السوداني بعد 3 أشهر.

التفاصيل في الملف الصوتي...
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Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:18 GMT
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