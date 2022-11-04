https://sputnikarabic.ae/20221104/رئيس-الوزراء-الباكستاني-السابق-عمران-خان-يكشف-عن-أربعة-أشخاص-وراء-مؤامرة-اغتياله-1069836240.html

رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان يكشف عن أربعة أشخاص وراء مؤامرة اغتياله

رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان يكشف عن أربعة أشخاص وراء مؤامرة اغتياله

كشف رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، اليوم الجمعة، عن "تآمر 4 أشخاص لقتله خلف ‏الأبواب المغلقة"، في أول تعقيب منه على محاولة اغتياله أمس. 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T17:04+0000

2022-11-04T17:04+0000

2022-11-04T17:06+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1069836075_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_bb9250cce84bea3225f35b78d05f2416.jpg

وأشار خان في رسالة مسجله له إلى أنه أصيب فجأة بطلقات نارية، وبدأ في السقوط، وفقا لوكالة أنباء "أني" الآسيوية.وقال: "في ذلك اليوم كنت في الحاوية وأصبت فجأة برصاص في ساقي وبدأت في السقوط، وكان هناك شخصان، إذا كانا متزامنين عندما تم إنقاذي".ولفت عمران خان إلى إنه أصيب "بأربع رصاصات".وتابع خان وهو يشرح تسلسل الأحداث خلال الخطاب المتلفز: "قبل يوم من ذهابي إلى المسيرة، علمت أن الاغتيال كان مخططا ضدي إما في وزير أباد أو جوجرات في مقاطعة البنجاب".وكرر رئيس الوزراء الباكستاني السابق مزاعم المؤامرة الأجنبية من جانب أمريكا بشأن "السياسة الخارجية المستقلة" للحكومة بقيادة، حركة "الإنصاف والسلام"، وقتما كانت في السلطة.وكان كبار قادة حركة "إنصاف" الباكستانية قالوا، أمس الخميس، إن عمران خان يعتقد أن الهجوم عليه وقع بأمر من 3 أشخاص، من بينهم رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، ووزير الداخلية في البلاد، وأحد كبار الجنرالات في المخابرات الباكستانية، وطالبوا بإقالتهم من مناصبهم.واندلعت اشتباكات عنيفة اليوم الجمعة بين أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، وعناصر من قوات الأمن، اليوم الجمعة، في مدينة راولبندي في إقليم البنجاب، في أعقاب تعرض خان لمحاولة اغتيال أسفرت عن إصابته مع عدد من أنصاره إثر إطلاق نار على موكبه في مدينة جوجرانوالا، شمال شرقي البلاد.وأمس الخميس، نجا رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، من محاولة اغتيال نُفذت خلال مسيرة شارك فيها مع أنصاره في مدينة جوجرانوالا، شمال شرقي البلاد، وكان من المقرر أن تصل إلى إسلام آباد كوجهة نهائية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم