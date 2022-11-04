https://sputnikarabic.ae/20221104/روسيا-تعتبر-العودة-لاتفاق-تصدير-الحبوب-لا-تعني-تمديده-تركيا-ترى-أن-مصر-تبطىء-في-تطبيع-العلاقات-1069830840.html

روسيا تعتبر العودة لاتفاق تصدير الحبوب لا تعني تمديده... تركيا ترى أن مصر تبطىء في تطبيع العلاقات

روسيا تعتبر العودة لاتفاق تصدير الحبوب لا تعني تمديده... تركيا ترى أن مصر تبطىء في تطبيع العلاقات

قال الكرملين إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيمدد العمل باتفاق الحبوب، الذي من المقرر أن يشارف على نهايته قريبا، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك بعد عودة روسيا... 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T15:10+0000

2022-11-04T15:10+0000

2022-11-04T15:10+0000

عالم سبوتنيك

راديو

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روسيا تقول إن العودة لاتفاق تصدير الحبوب لا تعني تمديده... تركيا ترى إن مصر تبطيء في تطبيع العلاقات روسيا تقول إن العودة لاتفاق تصدير الحبوب لا تعني تمديده... تركيا ترى إن مصر تبطيء في تطبيع العلاقات

وطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن يتم تصدير الحبوب إلى أفريقيا وخاصة دول مثل الصومال والسودان وجيبوتي. وكانت روسيا قد علقت مشاركتها في الاتفاق لفترة وجيزة بعدما اتهمت أوكرانيا باستخدام الممر البحري، لتنفيذ هجوم على ميناء سيفاستوبول في القرم نهاية الأسبوع الماضي ولكن أوكرانيا نفت ذلك.وعادت موسكو إلى الاتفاق بوساطة تركية وقال الكرملين إنه تلقى من الجانب الأوكراني ضمانات خطية مكتوبة بخصوص الممر البحري.وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو دعت الأمم المتحدة إلى المساعدة في تنفيذ جزء من اتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود من شأنه تسهيل الصادرات الغذائية الروسية.يقول المحلل السياسي عمرو الديب "إن مسألة عودة روسيا لتصدير الحبوب هو رغبة تبديها روسيا لمد الدول الفقيرة والدول الأكثر احتياجا بالحبوب ولكن كما علم الجميع منذ فترة طويلة وليست مرتبطة بالأيام الأخيرة فقط بأن معظم الحبوب التي يتم تصديرها من خلال هذه الصفقة تذهب للدول الأوروبية وهذا الأمر رفضته موسكو عدة مرات على ألسنة بعض السياسيين الروس وعلى لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه بأنه يجب أن يتم تصدير كميات الحبوب من خلال تركيا للدول الفقيرة والدول الأفريقية بشكل خاص وهذا الأمر هو الذي دفع روسيا إلى العودة سريعا ومرةً أخرى إلى هذا الاتفاق الذي تريد موسكو من خلاله بالفعل مساعدة الدول الفقيرة وليس مساعدة الدول الأوروبية الغنية".وأضاف الديب أن هناك صعوبات بالفعل في تنفيذ هذه الصفقة بشكل كامل ولكن عودة روسيا إلى هذا الاتفاق كانت حتمية لأنه بدون روسيا في هذا الاتفاق ستُحرم العديد من الدول في الحصول على أسعار مخفضة للقمح الروسي والأوكراني وللحبوب بشكل عام سواء كانت روسية أو أوكرانية، مضيفا أن تصدير الحبوب لأفريقيا يعتبر شرطا بالرغم من أنه ليس جديدا ولكن تم التأكيد عليه مرةً أخرى.تركيا تقول إن مصر تبطىء في تطبيع العلاقات ومصر تتحفظ على الموقف التركي في ليبياقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن التطبيع مع مصر "يسير ببطء" من جانب القاهرة، في الوقت الذي أعلنت فيه مصر مؤخرا تحفظها على الخطوات التركية في ليبيا.وقال تشاووش أوغلو إن "تركيا ليست السبب في بطء التقدم في عملية التطبيع مع مصر"، وأضاف أنه إذا كانت مصر صادقة في تطبيع العلاقات، فالأمر لا يستغرق الكثير من الخطوات.كما دافع الوزير التركي عن اتفاقية الطاقة الموقعة مؤخرا مع حكومة طرابلس المنتهية ولايتها، والتي تعترض عليها القاهرة، وقال "اتفاقية الهيدروباركون مع ليبيا ليست ضد مصر. بدون تركيا كانت ليبيا ستصبح اليوم مثل سوريا، وجود تركيا هو في الواقع ضمانة للسلم والاستقرار".كان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد قال إنه لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا لأنه لم تطرأ تغيرات في إطارالممارسات من قبل أنقرة.وأضاف فهمي أن "كل ذلك دفع وزير الخارجية المصري سامح شكري للتأكيد على تجنيب الاتصالات واللقاءات وبالتالي يُفهم هذا التصريح التركي في هذا السياق، مضيفا أنه يستبعد أن يتم التقارب المصري التركي في المدى القصير في حال استمرار تركيا على نفس النهج لأن التصميم التركي على إدارة طبيعة العلاقة في هذا التوقيت بهذه الصورة لن يحقق أي تقارب أوانفراج في الموقف أو سيناريو إيجابي حتى يتم تفكيك عناصر الأزمة في بنية العلاقات المصرية التركية".حكومة نتنياهو القادمة تشكل تهديدا على القضاء والديمقراطية وعلى الفلسطينيينتترقب الأوساط السياسية في إسرائيل وفلسطين تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع عودة بنيامين نتنياهو لرئاستها بعد فوزه في انتخابات الكنيست الأخيرة بالتعاون مع الزعيم اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.وتزداد المخاوف من هذه الحكومة التي ينتظر أن تجري تشريعات جديدة تقلص دور المحكمة العليا كما تتجه الى سن قوانينتسمح لأعضاء الكنيست باختيار وتعيين القضاء وهو ما يؤثر على استقلال السلطة القضائية.ويهدف نتنياهو مع شريكه بن غفير الذي يتزعم حزب "الصهيونية الدينية" والذي أصبح يشكل ثالث أكبر كتلة في البرلمان بعد الفوز بما يصل إلى 14 مقعدا، يهدف الى منع المحاكم من إصدار قرارات توقف عمليات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والتي يرفضها أيضا المجتمع الدولي حيث تشكل تهديدا واضحا على حل الدولتين.وأضاف شهاب أن "الإسرائيليين لا يخفوا نواياهم في برامجهم الانتخابية فقد طرحوا أفكارا كثيرة ومن ضمنها عملية سحب الهويات من المقدسيين في حالة المشاركة في أي أعمال مقاومة للاحتلال الإسرائيلي وعملية سحب الجنسيات من المواطنين في أراضي 48 ومحاولات تغيير منظومة التصويت لدى الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية الإسرائيلية، لذلك نتيجة الانتخابات وسن قوانين جديدة قد تؤدي بالنهاية إلى دفن رسمي لمشروع حل الدوليتن وفكرة المفاوضات مع الجانب الفلسطيني".ومن أخبارنا الاقتصادية... وزارة المالية التونسية تدرس فرض ضريبة على الثروة العام المقبلقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري إن تونس تدرس مقترحا لفرض ضريبة على الثروة في عام 2023، في إطارخطة حكومية لتحقيق العدالة الضريبية.وأضافت الوزيرة أن الضريبة المقترحة على الثروة ستؤثر على العقارات ورأس المال، لكنها لن تشمل الأرباح.وقالت البوغديري إنه من الضروري أن يكون هناك تضامن بين مختلف الشرائح الاجتماعية وإقرار ضريبة على الممتلكات العقارية.وأوضحت الوزيرة أن الفرق كبير بين الضريبة على المداخيل والأرباح المرتبطة بالعديد من العوامل، والضريبة على الثروة، التي ستشمل فئة ميسورة وتندرج في إطار التضامن مع الفئات الهشة وفق قولها.وأشارت بن عبد الله إلى أن الحكومة عاجزة عن تنفيذ برنامج وطني حقيقي والحكومة تريد تحويل النظر عن البرنامج الإصلاحي الظالم الذي يهدف إلى التقليل من الوظيفة الحكومية ورفع أسعار المحروقات والمواد الأخرى استجابة لمطالب صندوق النقد.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

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