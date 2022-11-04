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https://sputnikarabic.ae/20221104/سلطنة-عمان-وإيران-تؤكدان-على-تطوير-التعاون-المصرفي-والاقتصادي-بينهما-1069810492.html
سلطنة عمان وإيران تؤكدان على تطوير التعاون المصرفي والاقتصادي بينهما
سلطنة عمان وإيران تؤكدان على تطوير التعاون المصرفي والاقتصادي بينهما
أعلنت إيران وسلطنة عمان، أنهما يعملان على تطوير التعاون المصرفي والاقتصادي بين البلدين. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T06:54+0000
2022-11-04T06:54+0000
سلطنة عمان
إيران
أخبار إيران
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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن ذلك جاء خلال اجتماع بين حاكم البنك المركزي الايراني علي صالح أبادي مع نظيره العماني طاهر بن سالم العمري في طهران، أمس الخميس.وعقب الاجتماع، أشاد حاكم البنك المركزي الإيراني بمواقف سلطنة عمان تجاه بلاده.وأضاف أن سلطنة عمان ساعدت العام الماضي، في الإفراج عن 500 مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في بنوك بريطانيا.وأشار إلى أنه ناقش مع نظيره العماني العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن المحادثات أفضت إلى توافقات جيدة بينهما.وأكد تطلع طهران إلى مزيد من التعاون مع السلطنة.بدوره، قال محافظ البنك المركزي العماني إن الاجتماع جرى في سياق الجهود لتوسيع نطاق التعاون بين إيران والسلطنة.ولفت العمري إلى دعم سلطنة عمان لأصدقائها؛ مؤكدا أن مسقط تبذل الجهود انطلاقا من هذه الرؤية لبناء تعاون مالي ومصرفي مع الدول الصديقة والشقيقة.يذكر أن حاكم البنك المركزي العماني والوفد المرافق له، قد وصل إلى طهران يوم الأربعاء، لإجراء مشاورات مع نظيره الإيراني.
https://sputnikarabic.ae/20221016/سلطنة-عمان-تؤكد-أنها-تؤمن-بأحقية-إيران-في-امتلاك-برنامج-نووي-للأغراض-السلمية-1069088898.html
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سلطنة عمان, إيران, أخبار إيران
سلطنة عمان, إيران, أخبار إيران

سلطنة عمان وإيران تؤكدان على تطوير التعاون المصرفي والاقتصادي بينهما

06:54 GMT 04.11.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالبنك المركزي الإيراني
البنك المركزي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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أعلنت إيران وسلطنة عمان، أنهما يعملان على تطوير التعاون المصرفي والاقتصادي بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن ذلك جاء خلال اجتماع بين حاكم البنك المركزي الايراني علي صالح أبادي مع نظيره العماني طاهر بن سالم العمري في طهران، أمس الخميس.
وعقب الاجتماع، أشاد حاكم البنك المركزي الإيراني بمواقف سلطنة عمان تجاه بلاده.
وأضاف أن سلطنة عمان ساعدت العام الماضي، في الإفراج عن 500 مليون دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في بنوك بريطانيا.
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وأشار إلى أنه ناقش مع نظيره العماني العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا إلى أن المحادثات أفضت إلى توافقات جيدة بينهما.
وأكد تطلع طهران إلى مزيد من التعاون مع السلطنة.
بدوره، قال محافظ البنك المركزي العماني إن الاجتماع جرى في سياق الجهود لتوسيع نطاق التعاون بين إيران والسلطنة.
ولفت العمري إلى دعم سلطنة عمان لأصدقائها؛ مؤكدا أن مسقط تبذل الجهود انطلاقا من هذه الرؤية لبناء تعاون مالي ومصرفي مع الدول الصديقة والشقيقة.
يذكر أن حاكم البنك المركزي العماني والوفد المرافق له، قد وصل إلى طهران يوم الأربعاء، لإجراء مشاورات مع نظيره الإيراني.
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