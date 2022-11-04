https://sputnikarabic.ae/20221104/شيخ-الأزهر-يقول-إن-الميزانيات-المطلوبة-لمعالجة-أزمة-المناخ-مرعبة-1069842774.html
شيخ الأزهر يقول إن الميزانيات المطلوبة لمعالجة أزمة المناخ "مرعبة"
شيخ الأزهر يقول إن الميزانيات المطلوبة لمعالجة أزمة المناخ "مرعبة"
قال شيخ الأزهر أحمد الطيب إن الميزانيات الهائلة المطلوبة لمعالجة أزمة المناخ "مرعبة"، داعيا إلى تطبيق تعاليم الإسلام للحفاظ على البيئة. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T21:53+0000
2022-11-04T21:53+0000
2022-11-04T21:53+0000
أخبار المناخ في العالم
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103688/44/1036884432_0:0:3570:2009_1920x0_80_0_0_ff21fa57851cf359950dc38505487286.jpg
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع حكماء المسلمين تحت عنوان "الحوار بين الأديان وتحدِّيات القرن الواحد والعشرين" بمسجد قصر الصخير الملكي بالعاصمة البحرينية المنامة.ويرأس الاجتماع شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وبابا الفاتيكان فرنسيس، وفق ما أوردته صحيفة "صوت الأزهر" على صفحتها بموقع فيسبوك التابع لشركة "ميتا" الأمريكية (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة).وشدد شيخ الأزهر، على أن "الإسلام أوجب الحفاظ على البيئة، ودعا إلى الاستثمار في استدامة مواردها، وحرم قطع الأشجار والنباتات أو إغراقها بالماء بهدف تخريبها".وحذر الطيب من أن "ما نشهده اليوم من فسادٍ وإفسادٍ في الأرض، وطغيان على موارد البيئة المستخلف فيها الإنسان لتعميرها، هو سير في اتجاه معاكس لإرادة الله في كونه الفسيح".ومضى بقوله: "المتابع للميزانيات الهائلة المطلوبة لتجاوز أزمة المناخ، خاصةً في ظل ما درجت عليه الدول الصناعية الكبرى من قبض ذات اليد عن التمويل الواجب أخلاقيّا وإنسانيا.. يصاب برعب شديد".ودعا شيخ الأزهر "علماء الأديان ورجالها" إلى أن يبلغوا "أولي الأمر وأولي الثراء الفاحش أن يفكروا -ولو قليلًا- في مصيرهم هم قبل غيرهم، وأن ينفروا خفافًا وثقالًا للتصدي لهذه الكارثة".ويعقد اجتماع "حكماء المسلمين" عقب ختام فعاليات ملتقى البحرين للحوار الذي انطلاق أمس الخميس واستمر حتى اليوم الجمعة، بعنوان "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" ، بحضور ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ومشاركة رموز الأديان والمفكرين والمثقفين من مختلف دول العالم.ومن المقرر أن تشهد مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة بين 6 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني مؤتمر المناخ العالمي COP 27.
https://sputnikarabic.ae/20221104/بابا-الفاتيكان-يختتم-جولته-في-البحرين-بزيارة-كاتدرائية-سيدة-العرب-صور-1069834300.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103688/44/1036884432_29:0:3317:2466_1920x0_80_0_0_b07900524d7e917fe8c87e45e1ff4cd5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المناخ في العالم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
أخبار المناخ في العالم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
شيخ الأزهر يقول إن الميزانيات المطلوبة لمعالجة أزمة المناخ "مرعبة"
تابعنا عبر
قال شيخ الأزهر أحمد الطيب إن الميزانيات الهائلة المطلوبة لمعالجة أزمة المناخ "مرعبة"، داعيا إلى تطبيق تعاليم الإسلام للحفاظ على البيئة.
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع حكماء المسلمين تحت عنوان "الحوار بين الأديان وتحدِّيات القرن الواحد والعشرين" بمسجد قصر الصخير الملكي بالعاصمة البحرينية المنامة.
ويرأس الاجتماع شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وبابا الفاتيكان
فرنسيس، وفق ما أوردته صحيفة "صوت الأزهر" على صفحتها بموقع فيسبوك التابع لشركة "ميتا" الأمريكية (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة).
وشدد شيخ الأزهر، على أن "الإسلام أوجب الحفاظ على البيئة، ودعا إلى الاستثمار في استدامة مواردها، وحرم قطع الأشجار والنباتات أو إغراقها بالماء بهدف تخريبها".
وحذر الطيب من أن "ما نشهده اليوم من فسادٍ وإفسادٍ في الأرض، وطغيان على موارد البيئة المستخلف فيها الإنسان لتعميرها، هو سير في اتجاه معاكس لإرادة الله في كونه الفسيح".
ومضى بقوله: "المتابع للميزانيات الهائلة المطلوبة لتجاوز أزمة المناخ
، خاصةً في ظل ما درجت عليه الدول الصناعية الكبرى من قبض ذات اليد عن التمويل الواجب أخلاقيّا وإنسانيا.. يصاب برعب شديد".
ودعا شيخ الأزهر "علماء الأديان ورجالها" إلى أن يبلغوا "أولي الأمر وأولي الثراء الفاحش أن يفكروا -ولو قليلًا- في مصيرهم هم قبل غيرهم، وأن ينفروا خفافًا وثقالًا للتصدي لهذه الكارثة".
ويعقد اجتماع "حكماء المسلمين" عقب ختام فعاليات ملتقى البحرين للحوار الذي انطلاق أمس الخميس واستمر حتى اليوم الجمعة، بعنوان "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" ، بحضور ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ومشاركة رموز الأديان والمفكرين والمثقفين من مختلف دول العالم.
ومن المقرر أن تشهد مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة بين 6 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني مؤتمر المناخ العالمي
COP 27.