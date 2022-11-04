https://sputnikarabic.ae/20221104/شيخ-الأزهر-يقول-إن-الميزانيات-المطلوبة-لمعالجة-أزمة-المناخ-مرعبة-1069842774.html

شيخ الأزهر يقول إن الميزانيات المطلوبة لمعالجة أزمة المناخ "مرعبة"

شيخ الأزهر يقول إن الميزانيات المطلوبة لمعالجة أزمة المناخ "مرعبة"

قال شيخ الأزهر أحمد الطيب إن الميزانيات الهائلة المطلوبة لمعالجة أزمة المناخ "مرعبة"، داعيا إلى تطبيق تعاليم الإسلام للحفاظ على البيئة. 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T21:53+0000

2022-11-04T21:53+0000

2022-11-04T21:53+0000

أخبار المناخ في العالم

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103688/44/1036884432_0:0:3570:2009_1920x0_80_0_0_ff21fa57851cf359950dc38505487286.jpg

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع حكماء المسلمين تحت عنوان "الحوار بين الأديان وتحدِّيات القرن الواحد والعشرين" بمسجد قصر الصخير الملكي بالعاصمة البحرينية المنامة.ويرأس الاجتماع شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وبابا الفاتيكان فرنسيس، وفق ما أوردته صحيفة "صوت الأزهر" على صفحتها بموقع فيسبوك التابع لشركة "ميتا" الأمريكية (أنشطتها محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة).وشدد شيخ الأزهر، على أن "الإسلام أوجب الحفاظ على البيئة، ودعا إلى الاستثمار في استدامة مواردها، وحرم قطع الأشجار والنباتات أو إغراقها بالماء بهدف تخريبها".وحذر الطيب من أن "ما نشهده اليوم من فسادٍ وإفسادٍ في الأرض، وطغيان على موارد البيئة المستخلف فيها الإنسان لتعميرها، هو سير في اتجاه معاكس لإرادة الله في كونه الفسيح".ومضى بقوله: "المتابع للميزانيات الهائلة المطلوبة لتجاوز أزمة المناخ، خاصةً في ظل ما درجت عليه الدول الصناعية الكبرى من قبض ذات اليد عن التمويل الواجب أخلاقيّا وإنسانيا.. يصاب برعب شديد".ودعا شيخ الأزهر "علماء الأديان ورجالها" إلى أن يبلغوا "أولي الأمر وأولي الثراء الفاحش أن يفكروا -ولو قليلًا- في مصيرهم هم قبل غيرهم، وأن ينفروا خفافًا وثقالًا للتصدي لهذه الكارثة".ويعقد اجتماع "حكماء المسلمين" عقب ختام فعاليات ملتقى البحرين للحوار الذي انطلاق أمس الخميس واستمر حتى اليوم الجمعة، بعنوان "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" ، بحضور ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ومشاركة رموز الأديان والمفكرين والمثقفين من مختلف دول العالم.ومن المقرر أن تشهد مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة بين 6 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني مؤتمر المناخ العالمي COP 27.

https://sputnikarabic.ae/20221104/بابا-الفاتيكان-يختتم-جولته-في-البحرين-بزيارة-كاتدرائية-سيدة-العرب-صور-1069834300.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المناخ في العالم, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان