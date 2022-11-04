https://sputnikarabic.ae/20221104/صندوق-النقد-الدولي-يناقش-برنامج-تمويل-إثيوبيا-بعد-اتفاق-السلام-مع-جبهة-تيغراي-1069836722.html
صندوق النقد الدولي يناقش برنامج تمويل إثيوبيا بعد اتفاق السلام مع جبهة تيغراي
صندوق النقد الدولي يناقش برنامج تمويل إثيوبيا بعد اتفاق السلام مع جبهة تيغراي
رحب صندوق النقد الدولي بإعلان وقف إطلاق النار في إثيوبيا، بعد حرب أهلية استمرت عامين، قائلا إنه يدرس الخطوات التالية بشأن برنامج تمويل محتمل. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T17:24+0000
2022-11-04T17:24+0000
2022-11-04T17:24+0000
أخبار إثيوبيا
صندوق النقد الدولي
اقتصاد
العالم
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اتفقت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي المتمردة على وقف القتال يوم الأربعاء، بعد 10 أيام من المفاوضات في جنوب أفريقيا، في اتفاق ينهي الصراع الذي خلف آلاف القتلى وأجبر ملايين آخرين على الفرار من ديارهم.وقال صندوق النقد الدولي في رد عبر البريد الإلكتروني لوكالة "بلومبيرغ" إن الاتفاقية تمثل "خطوة حاسمة نحو استعادة السلام والاستقرار الدائمين".وأضاف: "يجري موظفو الصندوق مناقشات مع السلطات حول خططهم الإصلاحية، والتي يمكن أن تمهد الطريق للتفاوض بشأن برنامج تمويل جديد محتمل. سننظر في الخطوات التالية ونناقشها مع السلطات".يجب على إثيوبيا الشروع في برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي للمضي قدما في إعادة الهيكلة المخططة لـ30 مليار دولار من ديونها. كما يمنح إنهاء الصراع في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي الحكومة فرصة لإصلاح الضرر الذي ألحقه الصراع بصورتها الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20221102/السيسي-يحث-إثيوبيا-على-التحلي-بالإرادة-السياسية-وحسن-النوايا-للتوصل-لاتفاق-بشأن-سد-النهضة-1069750009.html
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أخبار إثيوبيا, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم
أخبار إثيوبيا, صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم
صندوق النقد الدولي يناقش برنامج تمويل إثيوبيا بعد اتفاق السلام مع جبهة تيغراي
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رحب صندوق النقد الدولي بإعلان وقف إطلاق النار في إثيوبيا، بعد حرب أهلية استمرت عامين، قائلا إنه يدرس الخطوات التالية بشأن برنامج تمويل محتمل.
اتفقت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي المتمردة على وقف القتال
يوم الأربعاء، بعد 10 أيام من المفاوضات في جنوب أفريقيا، في اتفاق ينهي الصراع الذي خلف آلاف القتلى وأجبر ملايين آخرين على الفرار من ديارهم.
وقال صندوق النقد الدولي في رد عبر البريد الإلكتروني لوكالة
"بلومبيرغ" إن الاتفاقية تمثل "خطوة حاسمة نحو استعادة السلام والاستقرار الدائمين".
وأضاف: "يجري موظفو الصندوق مناقشات مع السلطات حول خططهم الإصلاحية، والتي يمكن أن تمهد الطريق للتفاوض بشأن برنامج تمويل جديد محتمل. سننظر في الخطوات التالية ونناقشها مع السلطات".
يجب على إثيوبيا الشروع في برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي للمضي قدما في إعادة الهيكلة المخططة لـ30 مليار دولار من ديونها. كما يمنح إنهاء الصراع
في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي الحكومة فرصة لإصلاح الضرر الذي ألحقه الصراع بصورتها الدولية.