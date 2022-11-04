https://sputnikarabic.ae/20221104/عقوبات-مجموعة-السبع-ما-أثر-التهديدات-الأوروبية-على-المفاوضات-النووية-الإيرانية-1069837525.html

عقوبات مجموعة السبع... ما أثر التهديدات الأوروبية على المفاوضات النووية الإيرانية؟

عقوبات مجموعة السبع... ما أثر التهديدات الأوروبية على المفاوضات النووية الإيرانية؟

في وقت أعلنت فيه إيران إرسال مقترحات جديدة لاستئناف المفاوضات النووية، لا تزال التهديدات الأوروبية بشأن فرضها المزيد من العقوبات الاقتصادية على طهران مستمرة. 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T17:58+0000

2022-11-04T17:58+0000

2022-11-04T17:58+0000

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صرحت وزارة الخارجية الفرنسية أن مجموعة السبع متحدة في "إدانة أفعال إيران المزعزعة للاستقرار"، مهددة بفرض مزيد من العقوبات. فيما قال وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، اليوم الجمعة، إن بلاده تعمل على ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي.وكتب عبر حسابه في "تويتر"، إنه بحث مع نظرائه من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا ما يمثله استمرار إيران في التصعيد النووي من "تهديد" للأمن الدولي.وقبل يومين، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده مستعدة للعمل من أجل التوصل إلى اتفاق نووي مستقر، مشيرا إلى أنه جار الاتفاق على تعاون جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وصرح الوزير خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "إيران مستعدة للتوصل إلى اتفاق قوي ومستقر. قدمنا آرائنا بطريقة بناءة وأطلعنا الجانب الأمريكي على تفاصيلها عبر الاتحاد الأوروبي".في السياق ذاته، أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، أن إيران أرسلت خلال الأيام الماضية مقترحات جديدة إلى المنسق الأوروبي لمفاوضات الاتفاق النووي إنريكي مورا، بشأن استئناف المفاوضات.تبعية أمريكيةاعتبر صادق الموسوي، المحلل السياسي الإيراني، أن التهديدات الأوروبية الأخيرة بفرض المزيد من العقوبات على إيران، يأتي في ظل انسياق الاتحاد الأوروبي خلف السياسة الأمريكية بشكل كامل.وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فقبل انتهاء عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاولت دول الاتحاد الأوروبي أن تعطي نفسها شيئا من الاستقلالية، وهو ما ظهر جليا في تدخلها لإعادة واشنطن وطهران على طاولة المفاوضات.وأضاف: "بيد أنها في عهد بايدن، والتطورات الجديدة التي صارت في ملف المفاوضات النووية، وبعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، باتت تحت التأثير الكلي لواشنطن".وأوضح أن ارتفاع وتيرة الصدام ما بين إيران والولايات المتحدة، أدى بالتبعية إلى انسياق أوروبي، ومحاولة التلويح والتهديد بفرض عقوبات على طهران، وهو أمر طبيعي في ظل العلاقة بينهم.ويرى أن إعلان علي باقري كبير المفاوضين الإيرانيين إرسال طهران مقترحات جديدة في سبيل سعيها لاستئناف التفاوض في فيينا، يؤكد أن هناك إشارات لحلحلة المواقف المتوترة بشأن الاتفاق النووي، معتبرا أن هذه الخطوة قد تهدأ من حدة الصدام، وقد تؤدي إلى تغيير التعامل والخطاب الأوروبي تجاه طهران.قناعة إيرانيةفي السياق، اعتبر الدكتور عماد أبشناس، المحلل السياسي الإيراني، أن التهديدات الأوروبية الأخيرة لإيران بشأن دراسة فرض عقوبات اقتصادية جديدة، ليست الأولى من نوعها، ولا تمثل أي مصدر قلق لقيادات طهران، ولن تشكل أي فارق في السياسة الإيرانية.وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، فإن إيران ترزح تحت أشد العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تساهم دول الاتحاد الأوروبي في تنفيذها وتطبيقها، ولا يمكن لمثل هذه التهديدات أن تؤدي إلى أي تغيير بالنسبة للوضع الإيراني.وعن الأسباب التي قد تدفع أوروبا إلى التلويح مجددا بالعقوبات في ظل مساع استئناف المحادثات النووية، قال أبشناس، إنهم يريدون كسب أوراق جديدة يمكن استعمالها في المفاوضات المرتقب انطلاقها واستئنافها في فيينا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.وفيما يتعلق بالموقف الإيراني، يرى أن طهران لن ترضخ لمطالب أمريكا أو أوروبا عبر هذه التهديدات، مؤكدا أن إيران تستعد لاستئناف المفاوضات النووية بعد أن ذهب باقري إلى فيينا للتحضير لجولة جديدة، بنفس قناعاتها وسياساتها.تعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب عدم تفاهم الولايات المتحدة وإيران حول النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.بالمقابل، اعتبرت الولايات المتحدة أن رد طهران على المسودة الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 (بين إيران من جهة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى)، لم يكن "بناء".وفي 4 أغسطس/ آب الماضي، استؤنفت في فيينا، عملية التفاوض لإعادة إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي؛ وشهدت مشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

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