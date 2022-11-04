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https://sputnikarabic.ae/20221104/علماء-صينيون-يرسمون-خريطة-مفصلة-جديدة-للصخور-على-سطح-القمر-1069808753.html
علماء صينيون يرسمون خريطة مفصلة جديدة للصخور على سطح القمر
علماء صينيون يرسمون خريطة مفصلة جديدة للصخور على سطح القمر
وضع علماء صينيون خريطة عالية الدقة لصخور القمر، والتي توفر معلومات مفصلة بشأن تكوين وتوزيع مواد على سطح القمر. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T04:57+0000
2022-11-04T04:57+0000
علوم
مجتمع
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وتم إصدار خريطة القمر بمقياس رسم نسبي (1: 2500000)، وهي نتيجة دراسة استمرت 10 سنوات أجراها باحثون من جامعة شاندونغ والأكاديمية الصينية للعلوم ومؤسسات أخرى، حيث تصور الخريطة الخصائص والسمات الحجرية لـ 17 نوعا من الصخور القمرية، حسب وكالة "شينخوا".وجمعت البعثات القمرية الصينية الأخيرة، والتي تشمل الدوران والهبوط وجمع عينات إلى الأرض، مجموعات بيانات متنوعة، والتي "وفرت مصادر أولية لجهود رسم الخرائط الصخرية"، وفقا لنتائج الدراسة التي نُشرت في مجلة "ساينس بوليتن" في وقت سابق من الأسبوع الجاري. ويمكن استخدام الخريطة القمرية الجديدة لمزيد من البحث العلمي وتخطيط الاستكشاف وأخذ العينات واختيار مواقع العودة. وأشار الباحثون إلى أن الخريطة يمكن أن توفر أيضا مرجعا لرسم خرائط للكواكب الأخرى الشبيهة بالأرض في المستقبل. وستنشر دار النشر الجيولوجي الصينية، النسختين الورقية والرقمية للخريطة باللغتين الصينية والإنجليزية.
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علوم, مجتمع
علوم, مجتمع

علماء صينيون يرسمون خريطة مفصلة جديدة للصخور على سطح القمر

04:57 GMT 04.11.2022
© AFP 2022 / Michael M. Santiago/Getty Images يرتفع القمر العملاق فوق بروكلين، في 11 أغسطس 2022 في مدينة نيويورك. قمر الحفش هو القمر العملاق الرابع والأخير لعام 2022.
يرتفع القمر العملاق فوق بروكلين، في 11 أغسطس 2022 في مدينة نيويورك. قمر الحفش هو القمر العملاق الرابع والأخير لعام 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© AFP 2022 / Michael M. Santiago/Getty Images
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وضع علماء صينيون خريطة عالية الدقة لصخور القمر، والتي توفر معلومات مفصلة بشأن تكوين وتوزيع مواد على سطح القمر.
وتم إصدار خريطة القمر بمقياس رسم نسبي (1: 2500000)، وهي نتيجة دراسة استمرت 10 سنوات أجراها باحثون من جامعة شاندونغ والأكاديمية الصينية للعلوم ومؤسسات أخرى، حيث تصور الخريطة الخصائص والسمات الحجرية لـ 17 نوعا من الصخور القمرية، حسب وكالة "شينخوا".
وجمعت البعثات القمرية الصينية الأخيرة، والتي تشمل الدوران والهبوط وجمع عينات إلى الأرض، مجموعات بيانات متنوعة، والتي "وفرت مصادر أولية لجهود رسم الخرائط الصخرية"، وفقا لنتائج الدراسة التي نُشرت في مجلة "ساينس بوليتن" في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
ويمكن استخدام الخريطة القمرية الجديدة لمزيد من البحث العلمي وتخطيط الاستكشاف وأخذ العينات واختيار مواقع العودة.
وأشار الباحثون إلى أن الخريطة يمكن أن توفر أيضا مرجعا لرسم خرائط للكواكب الأخرى الشبيهة بالأرض في المستقبل.
وستنشر دار النشر الجيولوجي الصينية، النسختين الورقية والرقمية للخريطة باللغتين الصينية والإنجليزية.
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