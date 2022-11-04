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https://sputnikarabic.ae/20221104/غروسي-يعلن-وصول-فريق-جديد-من-خبراء-وكالة-الطاقة-الذرية-إلى-محطة-زابوروجيه-1069807829.html
غروسي يعلن وصول فريق جديد من خبراء وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه
غروسي يعلن وصول فريق جديد من خبراء وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، يوم الخميس، إن فريق الخبراء المكون من أربعة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T01:33+0000
2022-11-04T01:33+0000
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وأضاف غروسي، "بفضل دعم جميع الأطراف المعنية، تمكنا بنجاح من إجراء مناوبة للموظفين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية قبل بضع ساعات".وشكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الخبراء الجدد في المحطة والذين غادروا. معربا عن إعجابه بشجاعتهم في تنفيذ أنشطتهم الهامة في مجال السلامة والأمن والضمانات.وبحسب البيان، وصل الفريق الجديد المكون من أربعة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه في وقت سابق يوم الخميس.وأشار المدير العام إلى أن الفريق السابق كان يعمل في المحطة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مضيفًا أن هذه هي الدورة الثانية لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
https://sputnikarabic.ae/20221028/في-أقرب-وقت-غروسي-يطالب-بإنشاء-منطقة-آمنة-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1069558293.html
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية, محطة زابوروجيه للطاقة النووية

غروسي يعلن وصول فريق جديد من خبراء وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه

01:33 GMT 04.11.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي
 المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، يوم الخميس، إن فريق الخبراء المكون من أربعة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمركزين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية قد تم استبداله بفريق آخر.
وأضاف غروسي، "بفضل دعم جميع الأطراف المعنية، تمكنا بنجاح من إجراء مناوبة للموظفين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية قبل بضع ساعات".
وتايع، "وجودهم يعني أن العالم يعرف ما يحدث في محطة الطاقة النووية الكبرى هذه الموجودة في وسط منطقة حرب".
وشكر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الخبراء الجدد في المحطة والذين غادروا. معربا عن إعجابه بشجاعتهم في تنفيذ أنشطتهم الهامة في مجال السلامة والأمن والضمانات.
وبحسب البيان، وصل الفريق الجديد المكون من أربعة خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه في وقت سابق يوم الخميس.
رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 9 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
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وأشار المدير العام إلى أن الفريق السابق كان يعمل في المحطة خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مضيفًا أن هذه هي الدورة الثانية لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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