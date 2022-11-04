https://sputnikarabic.ae/20221104/فنلندا-تكشف-تفاصيل-حول-احتمال-نشر-أسلحة-نووية-بعد-انضمامها-للناتو-1069811236.html
فنلندا تكشف تفاصيل حول احتمال نشر أسلحة نووية بعد انضمامها للناتو
فنلندا تكشف تفاصيل حول احتمال نشر أسلحة نووية بعد انضمامها للناتو
كتبت محللة "بلومبرغ"، كاتي بوهيانبالو، أن فنلندا لا تنوي نشر رؤوس حربية نووية بعد انضمامها إلى الناتو. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T07:34+0000
2022-11-04T07:34+0000
2022-11-04T07:34+0000
فنلندا
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وقال مسؤولون فنلنديون: "لا تخطط فنلندا لوضع رؤوس حربية نووية على أراضيها بعد أن أصبحت عضوًا في الناتو. بالإضافة إلى ذلك، لم تتلق فنلندا مثل هذه المقترحات من الدول الأعضاء في التحالف".في مؤتمر صحفي في هلسنكي، أكد وزير الدفاع، أنتي كاكونن، ووزيرة الخارجية، بيكا هافيستو، أن فنلندا تعتزم الانضمام إلى الناتو بكل الالتزامات دون قيود.وزعت الحكومة الفنلندية، يوم الخميس، مشروع قانون مقترح للانضمام إلى الناتو، سعياً للحصول على تعليقات على المسودة قبل تقديم الوثيقة إلى البرلمان في مرحلة لاحقة.وأوضحت وزيرة الخارجية، بيكا هافيستو: "نحن نعد هذا القانون الآن لضمان أن فنلندا مستعدة للانضمام بمجرد استكمال جميع الدول لعملية التصديق".وحددت بالقول: "كعضو في التحالف، ستشارك فنلندا بشكل كامل في العمليات والتدريبات العسكرية للكتلة العسكرية. كما ستطور الدولة إمكاناتها العسكرية وقدراتها الدفاعية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فنلندا
فنلندا تكشف تفاصيل حول احتمال نشر أسلحة نووية بعد انضمامها للناتو
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كتبت محللة "بلومبرغ"، كاتي بوهيانبالو، أن فنلندا لا تنوي نشر رؤوس حربية نووية بعد انضمامها إلى الناتو.
وقال مسؤولون فنلنديون: "لا تخطط فنلندا لوضع رؤوس حربية نووية على أراضيها بعد أن أصبحت عضوًا في الناتو. بالإضافة إلى ذلك، لم تتلق فنلندا مثل هذه المقترحات من الدول الأعضاء في التحالف".
في مؤتمر صحفي في هلسنكي، أكد وزير الدفاع، أنتي كاكونن، ووزيرة الخارجية، بيكا هافيستو، أن فنلندا تعتزم الانضمام إلى الناتو بكل الالتزامات دون قيود.
ويشدد المقال على أن "الدولة لديها تشريعات صارمة للغاية عندما يتعلق الأمر بالمواد النووية، والحكومة في هذه المرحلة لا تقترح أي تغييرات على هذه القوانين".
وزعت الحكومة الفنلندية، يوم الخميس، مشروع قانون مقترح للانضمام إلى الناتو، سعياً للحصول على تعليقات على المسودة قبل تقديم الوثيقة إلى البرلمان في مرحلة لاحقة.
وأوضحت وزيرة الخارجية، بيكا هافيستو: "نحن نعد هذا القانون الآن لضمان أن فنلندا مستعدة للانضمام بمجرد استكمال جميع الدول لعملية التصديق".
وحددت بالقول: "كعضو في التحالف، ستشارك فنلندا بشكل كامل في العمليات والتدريبات العسكرية للكتلة العسكرية. كما ستطور الدولة إمكاناتها العسكرية وقدراتها الدفاعية".