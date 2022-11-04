https://sputnikarabic.ae/20221104/فيفا-يحث-فرق-كأس-العالم-2022-على-تجنب-إعطاء-دروس-في-الأخلاق-1069841766.html

‏"فيفا" يحث فرق كأس العالم 2022 على "تجنب إعطاء دروس في الأخلاق"

‏"فيفا" يحث فرق كأس العالم 2022 على "تجنب إعطاء دروس في الأخلاق"

حث كبار المسؤولين في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفرق المشاركة في مونديال قطر 2022 على أن "يركزوا على ‏اللعبة في قطر وتجنب إعطاء دروس في الأخلاق".‏ 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T20:58+0000

2022-11-04T20:58+0000

2022-11-04T20:58+0000

بطولة كأس العالم 2022

رياضة

مجتمع

قطر

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أرسل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، والأمين العام للاتحاد، فاطمة سامورا، خطابا رسميا يحث كافة الفرق المشاركة على "أن يجعلوا كرة القدم تحتل مركز الصدارة"، وذلك قبل الإعلان عن تشكيلات كأس العالم الأسبوع المقبل، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.وكتب مسؤولو "فيفا" في خطابهم الذي لم يعالج أي قضية محددة: "نعلم أن كرة القدم لا تعيش في عُزلة، ونحن ندرك بنفس القدر أن هناك العديد من التحديات والصعوبات ذات الطبيعة السياسية في جميع أنحاء العالم".وتابعوا: "في "فيفا" نحاول احترام جميع الآراء والمعتقدات، دون أن نعطي دروسا أخلاقية لبقية العالم، إن واحدة من أعظم نقاط القوة في العالم هي بالفعل تنوعه، وإذا كان الإدماج يعني أي شيء، فهذا يعني احترام هذا التنوع".وأضاف كلا من جياني إنفانتينو وفاطمة سامورا: "لا يوجد شعب أو ثقافة أو أمة" أفضل "من أي شعب آخر، وهذا المبدأ هو حجر الأساس للاحترام المتبادل وعدم التمييز، وهذه أيضا إحدى القيم الأساسية لكرة القدم".كما كررا في الخطاب الوعود طويلة الأمد التي قطعتها قطر، بما في ذلك من قبل أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انعقدت في مدينة نيويورك الأمريكية في شهر سبتمبر/ أيلول، بأن جميع زوار قطر سيكونون موضع ترحيب "بغض النظر عن الأصل أو الخلفية أو الدين أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الجنسية".ومن المتوقع أن يزور قطر حوالي 1.2 مليون زائر دولي خلال بطولة كأس العالم 2022، المنعقدة في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

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بطولة كأس العالم 2022, رياضة, مجتمع, قطر