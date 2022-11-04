https://sputnikarabic.ae/20221104/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يؤكد-أن-طهران-ترد-على-تدخل-أعدائها-وأعمالهم-الشريرة-في-الوقت-المناسب-1069830042.html
قائد الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن طهران ترد على تدخل أعدائها وأعمالهم الشريرة في الوقت المناسب
قائد الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن طهران ترد على تدخل أعدائها وأعمالهم الشريرة في الوقت المناسب
قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامى، اليوم الجمعة، إن "الأعداء قلقون للغاية بشأن تصرفات إيران، ولهذا تراجعت قواتهم إلى قوقعة دفاعية". 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T14:16+0000
2022-11-04T14:16+0000
2022-11-04T14:16+0000
إيران
أخبار إيران
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الحرس الثوري الإيراني
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وأكد في تصريحاته على هامش المسيرات الحاشدة، بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الغطرسة العالمية في طهران، أن "الأعداء أصبحوا يشعرون بالإحباط من سياساتهم المناهضة لإيران"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأشار قائد الحرس الثوري الإيراني إلى أن "الشعب الإيراني يطالب برد قوي على جرائم الهجوم الإرهابي الذي وقع على مزار "شاه جراغ" الديني جنوبي إيران".وشدد اللواء حسين سلامي في تصريحاته، أن "إيران سترد على تدخل الأعداء وأعمالهم الشريرة في الوقت المناسب".وكان مسلح إرهابي أطلق النار على المصلين في مزار "شاه جراغ" الديني في شيراز جنوبي إيران، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا بينهم طفلان، وإصابة 30 آخرين.وأصيب مرتكب الحادث واعتقل، لكنه توفي متأثرا بجروحه بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى.وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) المسؤولية عن الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20221028/إيران-تعلن-مقتل-منفذ-هجوم-شيراز-الإرهابي-1069590028.html
إيران
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم, الحرس الثوري الإيراني
إيران, أخبار إيران, العالم, الحرس الثوري الإيراني
قائد الحرس الثوري الإيراني يؤكد أن طهران ترد على تدخل أعدائها وأعمالهم الشريرة في الوقت المناسب
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قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامى، اليوم الجمعة، إن "الأعداء قلقون للغاية بشأن تصرفات إيران، ولهذا تراجعت قواتهم إلى قوقعة دفاعية".
وأكد في تصريحاته على هامش المسيرات الحاشدة، بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الغطرسة العالمية في طهران، أن "الأعداء أصبحوا يشعرون بالإحباط من سياساتهم المناهضة لإيران"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأشار قائد الحرس الثوري الإيراني إلى أن "الشعب الإيراني يطالب برد قوي على جرائم الهجوم الإرهابي الذي وقع على مزار "شاه جراغ" الديني جنوبي إيران".
وشدد اللواء حسين سلامي في تصريحاته، أن "إيران سترد على تدخل الأعداء وأعمالهم الشريرة في الوقت المناسب".
وكان مسلح إرهابي أطلق النار على المصلين في مزار "شاه جراغ" الديني في شيراز جنوبي إيران، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا بينهم طفلان، وإصابة 30 آخرين.
وأصيب مرتكب الحادث واعتقل، لكنه توفي متأثرا بجروحه بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى.
وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) المسؤولية عن الهجوم
.