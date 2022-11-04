https://sputnikarabic.ae/20221104/قبل-قمة-شرم-الشيخ-غوتيريش-يحذر-من-القضاء-على-البشرية-1069831102.html
قبل قمة شرم الشيخ... غوتيريش يحذر من "القضاء على البشرية"
قبل قمة شرم الشيخ... غوتيريش يحذر من "القضاء على البشرية"
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الفجوة العميقة بين العالمين المتقدم والنامي وضعت محادثات المناخ على حافة الهاوية، قائلا إنه يجب على... 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T15:06+0000
2022-11-04T15:06+0000
2022-11-04T15:06+0000
مصر
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منظمة الأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
العالم
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يأتي التحذير الصارم في الوقت الذي يبدأ فيه زعماء العالم في التجمع لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27"، التي تنطلق يوم الأحد في مدينة شرم الشيخ، مصر (نحو 500 كيلومتر جنوب شرق العاصمة القاهرة).وقال غوتيريش لصحيفة "الغارديان"، في مقابلة نشرت اليوم الجمعة، إنه يجب سد الهوة بين الأغنياء والفقراء إذا كانت البشرية تتمسك بالأمل في تجنب أسوأ الأضرار الناجمة عن انهيار المناخ.وأضاف عشية القمة: "لا توجد طريقة يمكننا من خلالها تجنب وضع كارثي، إذا لم يتمكن الاثنان (العالمان المتقدم والنامي) من إقامة اتفاق تاريخي، لأنه في المستوى الحالي، سيقضى علينا".فشلت الدول المتقدمة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالسرعة الكافية وفشلت في توفير الأموال اللازمة للدول الفقيرة للتعامل مع الطقس القاسي الناتج عن ذلك.وفقا لغوتيريش، فإن عدم المساواة المناخية الصارخ بين العالم الغني، المسؤول عن معظم الانبعاثات، والفقراء، الذين يتحملون وطأة الآثار، هو الآن أكبر قضية في المحادثات.وقال: "السياسات الحالية (بشأن المناخ) ستكون كارثية للغاية، والحقيقة هي أننا لن نكون قادرين على تغيير هذا الوضع إذا لم يتم وضع اتفاق بين البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة".
https://sputnikarabic.ae/20221102/سوناك-يتراجع-عن-قراره-ويؤكد-حضوره-قمة-شرم-الشيخ-للمناخ-1069744224.html
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مصر, أخبار مصر الآن, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, العالم
قبل قمة شرم الشيخ... غوتيريش يحذر من "القضاء على البشرية"
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حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الفجوة العميقة بين العالمين المتقدم والنامي وضعت محادثات المناخ على حافة الهاوية، قائلا إنه يجب على الدول الغنية أن توقع "اتفاقية تاريخية" مع الفقراء بشأن المناخ أو "سنهلك".
يأتي التحذير الصارم في الوقت الذي يبدأ فيه زعماء العالم في التجمع لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27
"، التي تنطلق يوم الأحد في مدينة شرم الشيخ، مصر (نحو 500 كيلومتر جنوب شرق العاصمة القاهرة).
وقال غوتيريش لصحيفة
"الغارديان"، في مقابلة نشرت اليوم الجمعة، إنه يجب سد الهوة بين الأغنياء والفقراء إذا كانت البشرية تتمسك بالأمل في تجنب أسوأ الأضرار الناجمة عن انهيار المناخ.
وأضاف عشية القمة: "لا توجد طريقة يمكننا من خلالها تجنب وضع كارثي، إذا لم يتمكن الاثنان (العالمان المتقدم والنامي) من إقامة اتفاق تاريخي، لأنه في المستوى الحالي، سيقضى علينا".
فشلت الدول المتقدمة في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
بالسرعة الكافية وفشلت في توفير الأموال اللازمة للدول الفقيرة للتعامل مع الطقس القاسي الناتج عن ذلك.
وفقا لغوتيريش، فإن عدم المساواة المناخية الصارخ بين العالم الغني، المسؤول عن معظم الانبعاثات، والفقراء، الذين يتحملون وطأة الآثار، هو الآن أكبر قضية في المحادثات.
وقال: "السياسات الحالية (بشأن المناخ) ستكون كارثية للغاية، والحقيقة هي أننا لن نكون قادرين على تغيير هذا الوضع إذا لم يتم وضع اتفاق بين البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة".