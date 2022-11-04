https://sputnikarabic.ae/20221104/محامية-أمريكية-تقاضي-تويتر-بسبب-خطط-الشركة-لتسريح-عدد-من-الموظفين--1069812697.html

محامية أمريكية تقاضي "تويتر" بسبب خطط الشركة لتسريح عدد من الموظفين

محامية أمريكية تقاضي "تويتر" بسبب خطط الشركة لتسريح عدد من الموظفين

رفعت المحامية الأمريكية، شانون ليسريوردان، دعوى قضائية جماعية ضد "تويتر" بسبب خطط الشركة، التي اشتراها مؤخرا رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، لتسريح عدد من... 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T08:39+0000

2022-11-04T08:39+0000

2022-11-04T08:39+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

تويتر

إيلون ماسك

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وذكرت وكالة "بلومبيرغ"، أنه تم رفع الدعوى أمس الخميس، في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو. كما أوضحت الوكالة، في الولايات المتحدة، يحظر القانون الفيدرالي على الشركات الكبيرة إجراء عمليات تسريح جماعي للعمال دون إشعار مسبق للموظفين قبل 60 يوما على الأقل من التسريح.وقالت ليسريوردان، التي رفعت الدعوى: "لقد رفعنا هذه الدعوى الليلة للتأكد من أن الموظفين يعرفون أنهم ليسوا مضطرين للتنازل عن حقوقهم وأن لديهم القدرة على الدفاع عنها".وأشارت "بلومبرغ" سابقا أن ماسك يخطط لإلغاء نحو 3700 وظيفة في الشركة في محاولة لخفض التكاليف، كما هو مذكور في رسائل البريد الإلكتروني للموظفين، سيتم إرسال جميع إشعارات التسريح بحلول الساعة 9 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ (7 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، اليوم الجمعة، مع إغلاق مكاتب "تويتر" مؤقتا وتعليق بطاقات دخول الموظفين.وقالت منصة التواصل الاجتماعي إن موظفي "تويتر" الذين لم يتأثروا بعملية التسريح سيتم إخطارهم عبر عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالعمل.وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقال ماسك، الذي يدير أيضا شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، الرئيس التنفيذي لـ"تويتر"، باراج أجراوال، ومسؤولين كبار آخرين في الشركة الأسبوع الماضي.يعمل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على وضع بصماته على العصفور الأزرق "تويتر" وذلك بعد توليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة، المنصة التي استحوذ عليها في الآونة الأخيرة مقابل 44 مليار دولار.يذكر أن ماسك حاول منذ أشهر التراجع عن عقده للاستحواذ على "تويتر"، الموقّع في أبريل/ نيسان. بدأ الملياردير في إظهار علامات ندم بعد فترة وجيزة من الإعلان عن الصفقة، زاعما أن الشركة ضللته بشأن حجم قاعدة مستخدميه وانتشار الحسابات الآلية المعروفة.

https://sputnikarabic.ae/20221025/موظفو-تويتر-يحذرون-إيلون-ماسك-من-التسريح-الجماعي-للعاملين-ويصفونه-بـالتصرف-المتهور-1069449934.html

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