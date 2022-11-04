https://sputnikarabic.ae/20221104/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-يقوم-بزيارة-مفاجئة-إلى-كييف-1069838966.html
مستشار الأمن القومي الأمريكي يقوم بزيارة مفاجئة إلى كييف
مستشار الأمن القومي الأمريكي يقوم بزيارة مفاجئة إلى كييف
أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، زيارة غير معلنة إلى كييف اليوم الجمعة، التقى خلالها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T19:00+0000
2022-11-04T19:00+0000
2022-11-04T19:14+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال البيت الأبيض إن سوليفان التقى الجمعة بالرئيس الأوكراني زيلينسكي في كييف لإعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة للبلاد.وأضافت متحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان التقى بزيلينسكي ووزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف ورئيس الأركان أندريه يرماك "لتأكيد دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا وشعبها في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها".و أعلن سوليفان عن حزمة مساعدات أمنية إضافية بقيمة 400 مليون دولار، تشمل دبابات T-72 مجددة، وطائرات دون طيار، و250 صاروخ أرض- جو من طراز HAWK لنقلها في نهاية المطاف إلى أوكرانيا، وفق البيان.وقال سوليفان إن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا سيظل "ثابتا" بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.فيما قال أندريه يرماك، بعد ذلك للصحفيين، إن الرئيس جو بايدن ملتزم بالتعاون بين الحزبين "في ظل أي سيناريو" للحفاظ على تدفق المساعدات الاقتصادية والإنسانية والأمنية.في حين دعا بعض الجمهوريين إلى تقليص المساعدات الأمريكية لكييف إذا نجحوا في السيطرة على الكونغرس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
مستشار الأمن القومي الأمريكي يقوم بزيارة مفاجئة إلى كييف
19:00 GMT 04.11.2022 (تم التحديث: 19:14 GMT 04.11.2022) تابعنا عبر
أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، زيارة غير معلنة إلى كييف اليوم الجمعة، التقى خلالها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وقال البيت الأبيض
إن سوليفان التقى الجمعة بالرئيس الأوكراني زيلينسكي في كييف لإعادة تأكيد دعم الولايات المتحدة للبلاد.
وأضافت متحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان التقى بزيلينسكي ووزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف ورئيس الأركان أندريه يرماك "لتأكيد دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا وشعبها في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها".
و أعلن سوليفان عن حزمة مساعدات أمنية إضافية بقيمة 400 مليون دولار، تشمل دبابات T-72 مجددة، وطائرات دون طيار، و250 صاروخ أرض- جو من طراز HAWK لنقلها في نهاية المطاف إلى أوكرانيا، وفق البيان.
وقال سوليفان إن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا سيظل "ثابتا" بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
فيما قال أندريه يرماك، بعد ذلك للصحفيين، إن الرئيس جو بايدن ملتزم بالتعاون بين الحزبين "في ظل أي سيناريو" للحفاظ على تدفق المساعدات الاقتصادية والإنسانية والأمنية.
في حين دعا بعض الجمهوريين إلى تقليص المساعدات الأمريكية لكييف إذا نجحوا في السيطرة على الكونغرس.