عربي
https://sputnikarabic.ae/20221104/مصرع-11-شخصا-في-حادث-طريق-بوسط-الهند-1069809771.html
مصرع 11 شخصا إثر حادث سير وسط الهند
مصرع 11 شخصا إثر حادث سير وسط الهند
لقى 11 شخصا، من بينهم 3 نساء وطفلان، مصرعهم، مع إصابة شخص آخر، إثر حادث سير في ولاية مادهيا براديش وسط الهند في وقت مبكر من يوم الجمعة، حسبما أفاد شرطي محلي. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T05:42+0000
2022-11-04T05:50+0000
أخبار الهند اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/1046799355_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f56aa41210324d151703929d8abb5e59.jpg
ووقع الحادث نتيجة اصطدام سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بحافلة قادمة من الاتجاه المعاكس في منطقة بيتول في ولاية مادهيا براديش.وفي ضوء ذلك، قال شرطي: " كان كل المتوفين يُسافرون في السيارة الرياضية، فيما أُصيب سائق الحافلة وتم نقله إلى المستشفى".وأضاف: "كان المشهد دمويا في موقع الحادث، حيث كان استخدام قواطع الغاز أمرًا لا مفر منه، لاستعادة الجثث من بقايا السيارة المحطمة"، وفقا لوكالة "شينخوا.
https://sputnikarabic.ae/20221031/مقتل-ما-لا-يقل-عن-132-شخصا-عقب-انهيار-جسر-معلق-في-الهند-1069654126.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/1046799355_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2a111c4a18307bcc379a876690eb4bc2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الهند اليوم
أخبار الهند اليوم

مصرع 11 شخصا إثر حادث سير وسط الهند

05:42 GMT 04.11.2022 (تم التحديث: 05:50 GMT 04.11.2022)
© AFP 2022 / NARINDER NANUالشرطة الهندية
الشرطة الهندية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© AFP 2022 / NARINDER NANU
تابعنا عبرTelegram
لقى 11 شخصا، من بينهم 3 نساء وطفلان، مصرعهم، مع إصابة شخص آخر، إثر حادث سير في ولاية مادهيا براديش وسط الهند في وقت مبكر من يوم الجمعة، حسبما أفاد شرطي محلي.
ووقع الحادث نتيجة اصطدام سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بحافلة قادمة من الاتجاه المعاكس في منطقة بيتول في ولاية مادهيا براديش.
وفي ضوء ذلك، قال شرطي: " كان كل المتوفين يُسافرون في السيارة الرياضية، فيما أُصيب سائق الحافلة وتم نقله إلى المستشفى".
مقتل ما لا يقل عن 132 شخصا عقب انهيار جسر معلق في ولاية غوجارات بالهند الأحد 30 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2022
مقتل ما لا يقل عن 132 شخصا عقب انهيار جسر معلق في الهند
31 أكتوبر, 03:36 GMT
وأضاف: "كان المشهد دمويا في موقع الحادث، حيث كان استخدام قواطع الغاز أمرًا لا مفر منه، لاستعادة الجثث من بقايا السيارة المحطمة"، وفقا لوكالة "شينخوا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представители российской стороны во время обмена пленными - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала