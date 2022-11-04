https://sputnikarabic.ae/20221104/مصرع-11-شخصا-في-حادث-طريق-بوسط-الهند-1069809771.html
مصرع 11 شخصا إثر حادث سير وسط الهند
مصرع 11 شخصا إثر حادث سير وسط الهند
لقى 11 شخصا، من بينهم 3 نساء وطفلان، مصرعهم، مع إصابة شخص آخر، إثر حادث سير في ولاية مادهيا براديش وسط الهند في وقت مبكر من يوم الجمعة، حسبما أفاد شرطي محلي. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T05:42+0000
2022-11-04T05:42+0000
2022-11-04T05:50+0000
أخبار الهند اليوم
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ووقع الحادث نتيجة اصطدام سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بحافلة قادمة من الاتجاه المعاكس في منطقة بيتول في ولاية مادهيا براديش.وفي ضوء ذلك، قال شرطي: " كان كل المتوفين يُسافرون في السيارة الرياضية، فيما أُصيب سائق الحافلة وتم نقله إلى المستشفى".وأضاف: "كان المشهد دمويا في موقع الحادث، حيث كان استخدام قواطع الغاز أمرًا لا مفر منه، لاستعادة الجثث من بقايا السيارة المحطمة"، وفقا لوكالة "شينخوا.
https://sputnikarabic.ae/20221031/مقتل-ما-لا-يقل-عن-132-شخصا-عقب-انهيار-جسر-معلق-في-الهند-1069654126.html
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أخبار الهند اليوم
مصرع 11 شخصا إثر حادث سير وسط الهند
05:42 GMT 04.11.2022 (تم التحديث: 05:50 GMT 04.11.2022) تابعنا عبر
لقى 11 شخصا، من بينهم 3 نساء وطفلان، مصرعهم، مع إصابة شخص آخر، إثر حادث سير في ولاية مادهيا براديش وسط الهند في وقت مبكر من يوم الجمعة، حسبما أفاد شرطي محلي.
ووقع الحادث نتيجة اصطدام سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بحافلة قادمة من الاتجاه المعاكس في منطقة بيتول في ولاية مادهيا براديش.
وفي ضوء ذلك، قال شرطي: " كان كل المتوفين يُسافرون في السيارة الرياضية
، فيما أُصيب سائق الحافلة وتم نقله إلى المستشفى".
وأضاف: "كان المشهد دمويا في موقع الحادث، حيث كان استخدام قواطع الغاز أمرًا لا مفر منه، لاستعادة الجثث من بقايا السيارة المحطمة"، وفقا لوكالة "شينخوا.