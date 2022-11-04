https://sputnikarabic.ae/20221104/مصرع-11-شخصا-في-حادث-طريق-بوسط-الهند-1069809771.html

مصرع 11 شخصا إثر حادث سير وسط الهند

مصرع 11 شخصا إثر حادث سير وسط الهند

لقى 11 شخصا، من بينهم 3 نساء وطفلان، مصرعهم، مع إصابة شخص آخر، إثر حادث سير في ولاية مادهيا براديش وسط الهند في وقت مبكر من يوم الجمعة، حسبما أفاد شرطي محلي. 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T05:42+0000

2022-11-04T05:42+0000

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أخبار الهند اليوم

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ووقع الحادث نتيجة اصطدام سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بحافلة قادمة من الاتجاه المعاكس في منطقة بيتول في ولاية مادهيا براديش.وفي ضوء ذلك، قال شرطي: " كان كل المتوفين يُسافرون في السيارة الرياضية، فيما أُصيب سائق الحافلة وتم نقله إلى المستشفى".وأضاف: "كان المشهد دمويا في موقع الحادث، حيث كان استخدام قواطع الغاز أمرًا لا مفر منه، لاستعادة الجثث من بقايا السيارة المحطمة"، وفقا لوكالة "شينخوا.

https://sputnikarabic.ae/20221031/مقتل-ما-لا-يقل-عن-132-شخصا-عقب-انهيار-جسر-معلق-في-الهند-1069654126.html

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أخبار الهند اليوم