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مصر تدين محاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق
مصر تدين محاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق
أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T07:39+0000
2022-11-04T07:39+0000
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وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على تضامنها مع حكومة وشعب باكستان في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.كما أعربت عن تمنياتها بسرعة الشفاء لرئيس الوزراء السابق وكافة المُصابين.وأمس الخميس، نجا رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، من محاولة اغتيال نُفذت خلال مسيرة شارك فيها مع أنصاره في مدينة جوجرانوالا، شمال شرقي البلاد، وكان من المقرر أن تصل إلى إسلام آباد كوجهة نهائية.وأصيب عمران خان في قدميه بالرصاص بعد أن أطلق شخص مجهول النار على سيارته التي كانت تتحرك في مقدمة المسيرة المناهضة للحكومة.كما أصيب نحو 5 أشخاص آخرين من قادة "حركة الإنصاف"، التي يتزعمها خان، والذين كانوا بجواره لحظة وقوع محاولة الاغتيال.ويقود عمران خان تجمعات كبرى، سعياً لانتخابات مبكرة منذ الإطاحة به في نيسان/ أبريل الماضي، في تصويت بسحب الثقة من حكومته في البرلمان.
https://sputnikarabic.ae/20221103/إعلام-إطلاق-نار-على-موكب-رئيس-الحكومة-الباكستاني-السابق-عمران-خان-1069788199.html
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مصر, أخبار مصر الآن
مصر, أخبار مصر الآن

مصر تدين محاولة اغتيال رئيس وزراء باكستان السابق

07:39 GMT 04.11.2022
© AFP 2022 / ARIF ALIرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وسط حشد من أنصاره
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وسط حشد من أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2022
© AFP 2022 / ARIF ALI
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أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.
وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على تضامنها مع حكومة وشعب باكستان في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.
كما أعربت عن تمنياتها بسرعة الشفاء لرئيس الوزراء السابق وكافة المُصابين.
وأمس الخميس، نجا رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، من محاولة اغتيال نُفذت خلال مسيرة شارك فيها مع أنصاره في مدينة جوجرانوالا، شمال شرقي البلاد، وكان من المقرر أن تصل إلى إسلام آباد كوجهة نهائية.
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وسط حشد من أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
إعلام: إطلاق نار على موكب رئيس الحكومة الباكستاني السابق عمران خان وأنباء عن إصابته
أمس, 11:47 GMT
وأصيب عمران خان في قدميه بالرصاص بعد أن أطلق شخص مجهول النار على سيارته التي كانت تتحرك في مقدمة المسيرة المناهضة للحكومة.
كما أصيب نحو 5 أشخاص آخرين من قادة "حركة الإنصاف"، التي يتزعمها خان، والذين كانوا بجواره لحظة وقوع محاولة الاغتيال.
ويقود عمران خان تجمعات كبرى، سعياً لانتخابات مبكرة منذ الإطاحة به في نيسان/ أبريل الماضي، في تصويت بسحب الثقة من حكومته في البرلمان.
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