https://sputnikarabic.ae/20221104/مصر-تعلن-نجاة-7-من-مواطنيها-في-حادث-غرق-مركب-هجرة-غير-شرعية-قبالة-سواحل-اليونان-1069838633.html

مصر تعلن نجاة 7 من مواطنيها في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل اليونان

مصر تعلن نجاة 7 من مواطنيها في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل اليونان

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اليوم الجمعة، عن نجاة 7 من مواطنيها ب‏حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل اليونان، خرج من تركيا.‏ 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T18:43+0000

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ولفتت وزيرة الهجرة المصرية، السفير سها جندي، في بيان على مواقع التواصل إلى أن "السفارة المصرية في أثينا أفادت أن القارب أبحر من مدينة أزمير التركية متجها إلى إيطاليا، وعلى متنه 68 شخصا من جنسيات مختلفة، شملت مصريين وأفغان وإيرانيين وجنسيات أخرى غير معلومة، وأنقذت قوات خفر السواحل اليونانية 11 شخصا فقط، منهم 7 مصريين، وثلاث أفغان واثنين من إيران".وأعربت جندي عن خالص التعازي لأسر ضحايا غرق مركب للهجرة غير الشرعية، مشيدة بالجهد الذي قامت به البعثة المصرية في اليونان، والتواصل مع كافة الجهات المعنية للتعرف على المفقودين.كما "أشادت السفيرة المصرية بالتنسيق الجاري مع السلطات اليونانية، التي لا تدخر معلومة عن المصريين دون التنسيق بشأنها مع السفارة أو القنصلية المصرية في اليونان"، وفقا للبيان المصري.يشار إلى أن السلطات المصرية أعلنت في شهر سبتمبر/ أيلول إنقاذ 60 شخصا كانوا على متن قارب هجرة غير شرعية في البحر المتوسط.

https://sputnikarabic.ae/20221031/تونس-تعلن-إحباط-6-عمليات-هجرة-غير-شرعية-1069674210.html

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