https://sputnikarabic.ae/20221104/ملك-البحرين-يلقي-الكلمة-الختامية-لملتقى-الشرق-والغرب-1069825036.html

ملك البحرين يلقي الكلمة الختامية لملتقى "الشرق والغرب"

ملك البحرين يلقي الكلمة الختامية لملتقى "الشرق والغرب"

ألقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، الكلمة الختامية لملتقى البحرين للحوار الذي يحمل عنوان "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني"، والذي انطلق... 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T11:22+0000

2022-11-04T11:22+0000

2022-11-04T11:22+0000

العالم العربي

البحرين

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وحصلت "سبوتنيك" على نسخة من كلمة عاهل البحرين، التي اعتبر خلالها، أن الملتقى يعتبر "يوما مشهودا وحدثا بارزا، لكون أهدافه السامية تتفق مع ما تسعى إليه البحرين من خير للبشرية ورفعتها".وأشاد العاهل البحريني بالدور المؤثر للقيادات الدينية وأصحاب الفكر وأصحاب الاختصاص الذي حضروا الملتقى، وطريقتهم في معالجة مختلف التحديات المجتمعية في مسعاهم نحو مزيد من السلام والاستقرار.وشدد الملك على أن ملتقى البحرين "شهد مشاركة صفوة من الشرق والغرب رهنوا أنفسهم لخدمة الإنسانية والعمل من أجل رفعتها واتحدوا قولا وعملا لإعلاء قيم السلام والتعارف المتبادل والتعاون على البر والتقوى".وأعرب الملك عن تفاؤله بمخرجات الملتقى لتكون خير دليل على تقوية مسيرة الأخوة الإنسانية التي هي بحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى إحياء سبل التفاهم والتقارب.وكان الملك حمد بن عيس قد أكد لبابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني، أمس الخميس، أن زيارة ‏الأخير للمملكة تترك أبلغ الأثر في البحرين ومنطقة الخليج.‏وأضاف في كلمته لبابا الفاتيكان بعد وصوله إلى قصر الصخير الملكي: "يطيب لنا أن نتقدم لكم بكامل التقدير على ما تبذلونه من أجل نشر السلام، ونضم صوتنا لكم في إرساء السلام والاستقرار، وأؤكد أن الجميع في مملكة البحرين يتمتع بحرية تامة في ممارسة شعائره الدينية".وتابع ملك البحرين للبابا فرنسيس: "نشكركم على زيارتكم للبحرين التي تؤكد نهجها الداعم للسلام والاستقرار، إن مملكة البحرين تؤكد أهمية الشراكة الدولية والحوار الدبلوماسي لإنهاء الحروب والنزاعات، كما تؤكد حسن الجوار والاستقرار ودعى إلى بدء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأن بلاده لن تتأخر عن أي دور يهدف لحل الأزمة".

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العالم العربي, البحرين