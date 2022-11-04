https://sputnikarabic.ae/20221104/واشنطن-تعرب-لإسرائيل-عن-قلقها-العميق-من-الأوضاع-في-الضفة-الغربية-1069833979.html
واشنطن تعرب لإسرائيل عن "قلقها العميق" من الأوضاع في الضفة الغربية
واشنطن تعرب لإسرائيل عن "قلقها العميق" من الأوضاع في الضفة الغربية
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن قلقها "العميق" من تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T15:56+0000
2022-11-04T15:56+0000
2022-11-04T15:56+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار الضفة الغربية
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جاء ذلك خلال اتصال أجراه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.وجاء في بيان للخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي: "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم مع رئيس الوزراء يائير لابيد للإشادة بإسرائيل لانتخاباتها الحرة والنزيهة، ولشكر رئيس الوزراء على شراكته".وشهدت إسرائيل الثلاثاء الماضي، انتخابات برلمانية حصل فيها زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو على أغلبية 64 مقعدا، ما يتيح له تشكيل حكومة يمين بشكل مريح، على حساب معسكر لابيد الخاسر.وجدد بلينكن التأكيد على "متانة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، وفق نص البيان.كما أكد وزير الخارجية الأمريكي "على قلقه العميق إزاء الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك التوترات المتزايدة والعنف وفقدان الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية".وشدد بلينكن "على ضرورة قيام جميع الأطراف بوقف تصعيد الوضع بشكل عاجل".وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها، شمالي الضفة الغربية، في أحدث حلقات التوتر.وتشهد الضفة الغربية منذ أسابيع تزايد التوتر على خلفية عملية عسكرية تشنها إسرائيل تحت اسم "كاسر الأمواج" أسفرت عن اعتقال المئات واغتيال آخرين، من بينهم قادة مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في نابلس، ما أثار غضبا واسعا في الشارع الفلسطيني وسط محاولات لاستهداف قوات الأمن الإسرائيلي والمستوطنين.
https://sputnikarabic.ae/20221103/الصحة-الفلسطينية-تعلن-مقتل-اثنين-من-الفلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-جنين-1069790336.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية
واشنطن تعرب لإسرائيل عن "قلقها العميق" من الأوضاع في الضفة الغربية
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أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن قلقها "العميق" من تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك خلال اتصال أجراه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.
وجاء في بيان
للخارجية الأمريكية على موقعها الرسمي: "تحدث وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم مع رئيس الوزراء يائير لابيد للإشادة بإسرائيل لانتخاباتها الحرة والنزيهة، ولشكر رئيس الوزراء على شراكته".
وشهدت إسرائيل الثلاثاء الماضي، انتخابات برلمانية
حصل فيها زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو على أغلبية 64 مقعدا، ما يتيح له تشكيل حكومة يمين بشكل مريح، على حساب معسكر لابيد الخاسر.
وجدد بلينكن التأكيد على "متانة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، وفق نص البيان.
كما أكد وزير الخارجية الأمريكي "على قلقه العميق إزاء الوضع في الضفة الغربية، بما في ذلك التوترات المتزايدة والعنف وفقدان الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية".
وشدد بلينكن "على ضرورة قيام جميع الأطراف بوقف تصعيد الوضع بشكل عاجل".
وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية
، مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها، شمالي الضفة الغربية، في أحدث حلقات التوتر.
وتشهد الضفة الغربية منذ أسابيع تزايد التوتر على خلفية عملية عسكرية تشنها إسرائيل تحت اسم "كاسر الأمواج" أسفرت عن اعتقال المئات واغتيال آخرين، من بينهم قادة مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في نابلس، ما أثار غضبا واسعا في الشارع الفلسطيني وسط محاولات لاستهداف قوات الأمن الإسرائيلي والمستوطنين.