https://sputnikarabic.ae/20221104/وزيرة-السياحة-البحرينية-توضح-لـسبوتنيك-أسباب-تحقيق-المملكة-مؤشرات-هامة-في-تعافي-السياحة-1069839086.html
وزيرة السياحة البحرينية توضح لـ"سبوتنيك" أسباب تحقيق المملكة مؤشرات هامة في تعافي السياحة
وزيرة السياحة البحرينية توضح لـ"سبوتنيك" أسباب تحقيق المملكة مؤشرات هامة في تعافي السياحة
قالت وزيرة السياحة في مملكة البحرين، فاطمة بنت جعفر الصيرفي، اليوم الجمعة، إن "المملكة حققت مؤشرات هامة في إطار التعافي السياحي ما بعد جائحة كورونا". 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T19:17+0000
2022-11-04T19:17+0000
2022-11-04T19:17+0000
البحرين
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وردت الصيرفي على تساؤل "سبوتنيك" بشأن الآليات التي ساهمت في ارتفاع نسبة التعافي، التي وصلت لنحو 80 في المائة، بأن "الأسباب التي ساهمت في هذه المؤشرات تتمثل في تنوع المنتج السياحي الذي تتمتع به المملكة، والتطور الكبير الذي عرفته البحرين في الآونة الأخيرة".ومضت الصيرفي بقولها إن "التعافي السياحي وما حققته المملكة يؤكد أنها تمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجيات والمشروعات الخاصة بتطوير القطاع السياحي".ولفتت وزيرة السياحة البحرينية في حديثها خلال مؤتمر صحفي على هامش ملتقى البحرين العالمي للحوار، أن "المملكة مهد التعايش بين جميع الديانات والشعوب، وأن بابا الفاتيكان أكد ذلك خلال كلمته في زيارته التارخية للمملكة".وأشارت إلى أن "موقع البحرين الجغرافي جعلها الموقع المفضل لعدة قرون وملتقى الثقافات، كما ساهم في انفتاح الشعب البحريني على العالم وجميع الثقافات".
https://sputnikarabic.ae/20220605/عضو-شورى-البحرين-المملكة-حريصة-على-تنمية-جوانب-التعاون-الثنائي-والتنسيق-المشترك-مع-روسيا-1063138635.html
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البحرين, العالم العربي
وزيرة السياحة البحرينية توضح لـ"سبوتنيك" أسباب تحقيق المملكة مؤشرات هامة في تعافي السياحة
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قالت وزيرة السياحة في مملكة البحرين، فاطمة بنت جعفر الصيرفي، اليوم الجمعة، إن "المملكة حققت مؤشرات هامة في إطار التعافي السياحي ما بعد جائحة كورونا".
وردت الصيرفي على تساؤل "سبوتنيك" بشأن الآليات التي ساهمت في ارتفاع نسبة التعافي، التي وصلت لنحو 80 في المائة، بأن "الأسباب التي ساهمت في هذه المؤشرات تتمثل في تنوع المنتج السياحي الذي تتمتع به المملكة، والتطور الكبير الذي عرفته البحرين في الآونة الأخيرة".
وتابعت موضحة أن "الاستثمارات الجديدة في قطاع السياحة يشارك فيها القطاع الخاص بصورة هامة وفعالة، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار المباشر مع القطاع الخاص"، مشيرة إلى أن "العديد من المشروعات والاستثمارات سيعلن عنها في الفترة المقبلة".
ومضت الصيرفي بقولها إن "التعافي السياحي وما حققته المملكة يؤكد أنها تمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجيات والمشروعات الخاصة بتطوير القطاع السياحي".
ولفتت وزيرة السياحة البحرينية في حديثها خلال مؤتمر صحفي على هامش ملتقى البحرين العالمي للحوار، أن "المملكة مهد التعايش بين جميع الديانات والشعوب، وأن بابا الفاتيكان أكد ذلك خلال كلمته في زيارته التارخية للمملكة".
وأشارت إلى أن "موقع البحرين الجغرافي جعلها الموقع المفضل لعدة قرون وملتقى الثقافات، كما ساهم في انفتاح الشعب البحريني على العالم وجميع الثقافات".