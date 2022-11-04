https://sputnikarabic.ae/20221104/وزير-الإعلام-البحريني-يؤكد-لـسبوتنبك-أن-الإجماع-العربي-يهدف-لتعزيز-مفهوم-الدولة-الوطنية-1069839491.html

وزير الإعلام البحريني يؤكد لـ"سبوتنبك" أن الإجماع العربي يهدف لتعزيز مفهوم الدولة الوطنية

وزير الإعلام البحريني يؤكد لـ"سبوتنبك" أن الإجماع العربي يهدف لتعزيز مفهوم الدولة الوطنية

قال وزير الإعلام البحريني، رمزان بن عبدالله النعيمي، اليوم الجمعة، إن ملك البلاد أكد عزم المملكة على تحقيق إجماع عربي من أجل حل النزاعات وبدء الحوارات خاصة... 04.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-04T19:31+0000

2022-11-04T19:31+0000

2022-11-04T19:31+0000

البحرين

العالم العربي

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جاء ذلك في معرض رده على سؤال لـ "سبوتنيك" بشأن مبادرات وزراء الإعلام العرب التي انبثقت عن الاجتماع الأخير لمواجهة الخطاب الدخيل.وقال النعيمي إن التوافق بين الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية مدفوعا بتوافق القادة العرب على أهمية تعزيز مفهوم الدولة الوطنية، وحد الرؤى حول استراتيجيات الإعلام العربي.ولفت إلى أن التوافق يؤكد نبذ الأيدولوجيات التي تحاول الانتقاص من مفهوم الدولة الوطنية، مشيرا إلى أن رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاجتماعات وزراء الإعلام العرب، مؤشر على الاهتمام المصري لإنجاح الآليات التي يتم الاتفاق عليها لإنجاح العمل العربي المشترك.وأوضح النعيمي أن البابا فرنسيس أكد على نبذ العنف واحترام أماكن العبادة وحمايتها، كما طلب شيخ الأزهر من كل رجال الدين ورجال الإعلام تثقيف الأجيال القادمة وحثهم على احترام الأديان والحوار، وأشار إلى ضرورة عقد مثل هذه الملتقيات.وشهدت العاصمة البحرينية المنامة على مدى يومين (الخميس والجمعة) ملتقى حوار الأديان، بحضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومشاركة شيخ الأزهر أحمد الطيب وبابا الفاتيكان.

https://sputnikarabic.ae/20221104/شيخ-الأزهر-يدعو-إلى-وقف-خطابات-الكراهية-بين-الشرق-والغرب-1069812561.html

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