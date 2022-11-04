https://sputnikarabic.ae/20221104/وزير-الاقتصاد-البحريني-يوضح-لـسبوتنيك-كيفية-تغلب-بلاده-على-تداعيات-الوضع-الاقتصادي-العالمي-1069826110.html
وزير الاقتصاد البحريني يوضح لـ"سبوتنيك" كيفية تغلب بلاده على تداعيات الوضع الاقتصادي العالمي
وزير الاقتصاد البحريني يوضح لـ"سبوتنيك" كيفية تغلب بلاده على تداعيات الوضع الاقتصادي العالمي
قال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المال والاقتصاد، في مملكة البحرين، إن الأنشطة غير النفطية تشكل نسبة 80% من إجمالي الناتج المحلي. 04.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-04T11:32+0000
2022-11-04T11:32+0000
2022-11-04T11:33+0000
البحرين
اقتصاد
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وأضاف في رده على سؤال "سبوتنيك"، حول التداعيات الاقتصادية على خطط التنمية، إن بلاده لم تتأثر بنفس الحجم الذي تأثرت به بعض الدول الأخرى خاصة فيما يتعلق بنسب التضخم.وأوضح أن التداعيات كما في كل دول العالم أثرت على أسعار السلع ونسب التضخم، وأن الحكومة عملت مع القطاع الخاص والشركات للحد من التداعيات الاقتصادية خاصة فيما يرتبط بتوقف سلاسل الإمداد وانعكاساتها.ولفت الوزير إلى أن المملكة اليوم فيها اقتصاد متنوع، وتعتمد على الأنشطة غير النفطية بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنها تعتمد على الاقتصاد المتنوع عبر استراتيجية شاملة، أثرت في نسبة النمو.وأشار الوزير في مؤتمر صحفي على هامش ملتقى البحرين العالمي للحوار، إلى أن بلاده تركز على تسهيل الإجراءات بشكل أكبر فيما يتعلق بالاستثمارات.ونوه الوزير إلى أن نموذج التعايش في البحرين يمثل أهمية، خاصة أن المملكة لديها عبر ميل واحد 19 كنيسة ومعبد يهودي ومعبد للهندوس إلى جانب المساجد، وأن جميعها تؤكد التعايش والانسجام عبر مئات السنوات.
https://sputnikarabic.ae/20220414/ما-تأثير-ارتفاع-أسعار-الطاقة-على-خطة-التعافي-الاقتصادي-بالبحرين-رغم-التضخم-1061205072.html
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البحرين, اقتصاد
وزير الاقتصاد البحريني يوضح لـ"سبوتنيك" كيفية تغلب بلاده على تداعيات الوضع الاقتصادي العالمي
11:32 GMT 04.11.2022 (تم التحديث: 11:33 GMT 04.11.2022) تابعنا عبر
قال الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المال والاقتصاد، في مملكة البحرين، إن الأنشطة غير النفطية تشكل نسبة 80% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف في رده على سؤال "سبوتنيك
"، حول التداعيات الاقتصادية على خطط التنمية، إن بلاده لم تتأثر بنفس الحجم الذي تأثرت به بعض الدول الأخرى خاصة فيما يتعلق بنسب التضخم.
وأوضح أن التداعيات كما في كل دول العالم أثرت على أسعار السلع ونسب التضخم، وأن الحكومة عملت مع القطاع الخاص والشركات للحد من التداعيات الاقتصادية خاصة فيما يرتبط بتوقف سلاسل الإمداد وانعكاساتها.
ولفت الوزير إلى أن المملكة اليوم فيها اقتصاد متنوع
، وتعتمد على الأنشطة غير النفطية بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنها تعتمد على الاقتصاد المتنوع عبر استراتيجية شاملة، أثرت في نسبة النمو.
وأشار الوزير في مؤتمر صحفي على هامش ملتقى البحرين العالمي للحوار، إلى أن بلاده تركز على تسهيل الإجراءات بشكل أكبر فيما يتعلق بالاستثمارات.
ونوه الوزير إلى أن نموذج التعايش في البحرين
يمثل أهمية، خاصة أن المملكة لديها عبر ميل واحد 19 كنيسة ومعبد يهودي ومعبد للهندوس إلى جانب المساجد، وأن جميعها تؤكد التعايش والانسجام عبر مئات السنوات.